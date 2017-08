Qeveria kthen përmbys 500 institucione, ja çfarë ndodh me pronat, strehimin, tatimet

Asambleja e Partisë Socialise, e mbajtur këtë të dielë, përveçse pritet të zbardhë qeverinë Rama 2, po zbulon në detaje edhe mënyrën si do ndryshojë struktura e administratës. Në një draft propozim të prezantuar shkurt nga ish-Zv.-Kryeministri Niko Peleshi duket se kthehen përmbys 500 institucione varësie, duke i riorganizuar në themel në koncept.

Shqipëria edhe në krahasim me shtetet e tjera ka një numër shumë të madh të institucioneve të varësisë, rreth 500, të shpërndara në mënyrë jo proporcionale, tha Peleshi. Kemi 24 tipologji të ndryshme të institucioneve të varësisë.

Nga 141 agjenci që janë sot, numri i tyre pritet të reduktohet në 24. Do shkrihen agjencitë me më pak se 10 persona në staf.

Tatimet dhe Doganat ashtu siç pritej do të bashkohen në një të vetme. Një plan ky i lakuar që në mandatin e parë të qeverisjes dhe i mbështetur edhe nga institucionet ndërkombëtare më herët por që nuk u konkretizua, për shkak të mungesës së kapaciteteve njerëzore.

Enti Kombëtar i Banesave një ndër instituconet kyçe në politikat sociale të strehimit tashmë do të funksionojë si Fond Strehimi duke u shkrirë nën institucionet e varësisë së Ministrisë së Financave.

Pronat. Gjjthçka në lidhje me këtë aspekt do të përmblidhet në një institucion të vetëm të njohur si Agjencia e Titujve të Pronësisë. Kjo agjenci do të përfshijë nën vete Agjencinë e Legalizimit, Agjencinë e Trajtimit të Pronave, Hipotekën. Edhe një sërë institucionesh të tjera që lidhen me pronat do të jenë po në varësinë e këtij institucioni të ri.

Peleshi paralajmëroi se riorganizimi do të udhëhiqet nga parimi më pak institucione dhe më shumë eficencë. Kjo nuk qartëson nëse numri i punonjësve do të shkurtohet por gjithsesi mbetet një opsion, teksa rioerganizimi në mënyrë normale do të shoqëroret me lëvizje të personelit.

Tenderat, që kanë qenë një objekt debati herë pas here, tashmë do të jenë në varësinë e një institucioni të vetem që për momentin është drejtori në Ministrinë e Financave.

Bëhet fjalë për Drejtorinë ë Kontraktimeve me fondet e BE, BB (CFCU). Pranë kësaj drejtorie do të menaxhohet gjithë pjesa e prokurimeve duke synuar rritje të eficencës.