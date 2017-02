Raporti i tranzicionit i BERZH: Nga erdhi thellimi i pabarazisë

Thellimi i pabarazisë ekonomike ka zgjatur periudhën e tranzicionit në Shqipëri. Për të ‘shpëtuar’, rrugët që duhen ndjekur janë të vështira. Raporti i Tranzicionit 2016-2017 i hartuar nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, në mënyrë të detajuar, ka marrë në analizë vendet postkomuniste dhe ato jo në tranzicion, ku thekson se shpërndarja e pabarabartë e të ardhurave mund të çojë në regres ekonomik

Nëse shqiptarët janë ende një popull i varfër edhe pas më shumë se dy dekadave tranzicioni, natyrisht kjo nuk është vetëm çështje të ardhurash, por edhe individësh, rrethanash, territori, etj. Hendeku i pabarazisë ekonomike, gjithashtu është rritur dhe për Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, perceptimet shpesh janë më të rëndësishme sesa statistikat. Në prezantimin e Raportit të Tranzicionit 2016-2017, në Bankën e Shqipërisë, drejtuesit e ekonomistët e BERZH deklaruan se pothuajse të gjitha vendet e marra në vrojtim (36 në total, ku përfshihen ato të Europës Juglindore, Azia Qendrore, por edhe pjesa juglindore e rajonit të Mesdheut) deklaruan rritje të pabarazisë ekonomike. Sipas ekonomistes së BERZH-it Francesca Della Pozza, as Shqipëria nuk bën përjashtim. Nga vrojtimi, thotë Della Pozza, një element i rëndësishëm është ‘kënaqësia për jetën’. Hendeku i tranzicionit është zhdukur. E kjo për shkak se në disa vende në periudhën 2010-2016 patën rritje të Prodhimit të Brendshëm Bruto për frymë.

Studimi nxjerr në pah edhe faktin se rreth 23% e popullsisë së vendeve të marra në shqyrtim ka ekonomi më të keqe sesa ajo që kishin në vitin 1989.

Sipas drejtuesve të BERZH-it, përqendrimi i fortë i pasurisë është një sinjal ndaj institucioneve ekonomike dhe politike, të cilat duhet të kufizojnë aftësinë e elitës për të shmangur pagesat e taksave mbi pronat dhe trashëgiminë, sipas BERZH.

Një numër politikash mund të ndiqen për të kufizuar përqendrimin e pasurisë. Tatimi i pasurive (një përqindje e konsiderueshme e të cilave tenton të mbahet në asete të palëvizshme) mund të jetë një metodë efektive për rishpërndarjen fiskale, dhe një mjet efikas për rritjen e të ardhurave publike të cilat më pas të mund të rishpërndahen në shtresat më të varfra.

Në raport thuhet se është thelbësore që të aplikohen standarde të larta të qeverisjes dhe transparencës, si dhe forcimin e konkurrencës dhe për të siguruar zbatimin konsekuent të ligjeve të konkurrencës.

Edhe në rastin e Shqipërisë, sikundër vëren edhe Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, gjetja e rrugëve të zgjidhjes është një sfidë e vështirë, ku edukimi financiar dhe përfshirja financiare vlerësohen si mundësi për të adresuar me sukses këtë problematikë.

Sipas Guvernatorit, problematikat ekzistuese, të ndërthurura me zhvillimet politike, ekonomike dhe sociale të vitit të fundit kanë ndikuar procesin e deritanishëm të konvergjencës. Pavarësisht kësaj, Raporti i Tranzicionit evidenton dhe dokumenton me profesionalizëm dhe besueshmëri progresin ekonomik, ligjor dhe institucional të tranzicionit dhe të konvergjencës, duke u dhënë reformave në të ardhmen hapësirën dhe prioritetin e duhur.

“Kemi të bëjmë me një vlerësim të pavarur dhe një standard bashkëkohor që na ndihmon në gjykimin objektiv mbi ecurinë e reformave dhe politikave ekonomike të ndërmarra nga autoritetet e çdo vendi. Në mënyrë figurative ai përcakton metrikën me të cilën shoqëria mund të vlerësojë përgjegjshmërinë e autoriteteve kundrejt publikut dhe tregut.

Në këtë kontekst, raporti i vlerëson pozitivisht reformat dhe politikat ekonomike të ndërmarra nga autoritetet shqiptare. Për më tepër, përfundimet e raportit mbi zhvillimet ekonomike dhe situatën monetare dhe financiare janë të ngjashme me analizat dhe përfundimet e Bankës së Shqipërisë në fund të vitit 2016. Më konkretisht, ekonomia shqiptare ka përshpejtuar ritmet e rritjes mbështetur kryesisht nga politika monetare stimuluese e Bankës së Shqipërisë dhe transmetimi më efektiv i saj në ekonomi. Këta faktorë, së bashku me gjallërimin e mëtejshëm të kërkesës së brendshme, do të luajnë rol të rëndësishëm në rritjen e mëtejshme të aktivitetit ekonomik gjatë vitit 2017.

Raporti evidenton faktin e rëndësishëm se sistemi bankar është likuid, i mirëkapitalizuar dhe i aftë të përballojë goditjet që mund të vijnë nga sektori i jashtëm.

Raporti identifikon kredinë e keqe si rrezikun kryesor jo vetëm për shëndetin e sistemit, por edhe për sa i takon transmetimit të politikës monetare në rritjen e kredisë për sektorin privat. Raporti vlerëson pozitivisht planin e koordinuar të veprimit të ndërmarrë nga Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me qeverinë dhe institucionet ndërkombëtare, për të adresuar në mënyrë të plotë dhe përfundimtare problemin e kredive të këqija.

Plani i veprimit të Bankës së Shqipërisë është një proces mjaft i gjerë dhe kompleks, që përfshin në vetvete rregullime e vendimmarrje ligjore, nënligjore dhe institucionale. Konstatoj me kënaqësi se Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka arritur në konkluzionin se ky proces ligjor, rregullator e institucional do të kontribuojë në reduktimin e kredive të këqija në planin afatgjatë. Është gjithashtu inkurajuese të vëresh se raporti ruan një vlerësim të ngjashëm pozitiv për një grup reformash të ndërmarra nga qeveria dhe autoritetet e tjera në fushën e liberalizimit të tregut, privatizimit, sektorit të energjisë dhe infrastrukturës”, tha Guvernatori.

Banka e Shqipërisë vlerëson se mund dhe duhet të bëhet më shumë për të konceptuar e për të promovuar produkte financiare që u përgjigjen më mirë nevojave të këtyre shtresave të popullsisë. Gjithashtu vlerësojmë se ka vend për një rritje më të shpejtë të kreditimit për sektorin privat, sidomos në sektorë të veçantë ku fenomeni i pabarazisë është më i dukshëm. Për të qenë më konkret, bujqësia p.sh., megjithëse jep një pjesë të konsiderueshme të prodhimit të përgjithshëm bruto, përfiton vetëm një pjesë shumë të vogël të kredisë dhe produkteve të tjera financiare.

“Përtej këtyre politikave dhe strategjive të zhvillimit të produkteve financiare, lufta e vërtetë ndaj varfërisë dhe pabarazisë në afatin e gjatë duhet të mbështetet në përmbushjen e reformave strukturore ekonomike, ligjore dhe institucionale të hartuara si pjesë e procesit të integrimit europian. Prioritetet e ekonomive tona duhet të jenë ruajtja e stabilitetit makroekonomik e financiar, vazhdimi i reformave strukturore në infrastrukturë dhe në tregun e punës. Krijimi i kushteve të favorshme për biznesin dhe investitorët e ndershëm nëpërmjet luftës kundër informalitetit duhet shoqëruar paralelisht me krijimin e kapitalit njerëzor dhe përgatitjen e fuqisë punëtore në përputhje me zhvillimet teknologjike dhe sfidat e kohës”, tha z. Sejko.

Ekzaminimi i ekonomisë shqiptare

Ecuria e ekonomisë është përmirësuar gradualisht gjatë vitit të kaluar. Në vitin 2015, ekonomia regjistroi rritje në 2.8%. Aktiviteti ekonomik në vitin 2015 u ndihmua nga pastrimi i borxheve më të mëdha të qeverisë (duke siguruar një nxitje për furnizuesit) dhe politika mbështetëse monetare (normat e ulëta të interesit). Përmirësimi u reflektua kryesisht në zgjerimin e investimeve, të mbështetura nga rritja e fortë e Investimeve të Huaja Direkte (FDI) dhe eksporteve neto. Konsumi privat ka pasur një kontribut negativ në rritjen ekonomike, po kështu edhe shpenzimet qeveritare. Rritja vazhdoi edhe në gjysmën e parë të vitit 2016 në 3.1%, vit pas viti.

Banka Qendrore ka ndjekur politikën ekspansioniste monetare dhe atë të inflacionit vazhdimisht të ulët. Rënia e çmimit të naftës ndikoi në mbajtjen e normës mesatare të inflacionit në 2015 në vetëm 1.9%, nën nivelin 2% të përcaktuar nga banka.

Banka Qendrore vazhdoi lehtësimin e politikës monetare duke ulur normën mesatare bazë të interesit. Kjo politikë vazhdoi në prill e maj të 2016-s, duke e çuar atë në nivelin më të ulët historik në 1.25%. Politika e ndjekur ndikoi pjesërisht në stimulimin e kërkesës së brendshme private për financime. Megjithatë, kreditimi mbeti i ulët sidomos për biznesin.

Programi i FMN-së është në rrugën e duhur. Në qershor të vitit 2016, qeveria arriti me FMN marrëveshjen për përfundimin e shqyrtimit të tetë të programit. Bordi Ekzekutiv i FMN miratoi në gusht 2016 dhënien e 36 milionë eurove, duke e çuar shifrën në total në 370 milionë euro. Qeveria vazhdoi ndjekjen e politikave fiskale relativisht të kujdesshme, në përputhje me qëllimet e programit të FMN-së.

Pritet që ndikimet negative nga çmimi i ulët i naftës (Shqipëria është një vend prodhues) do të kompensohen pjesërisht nga një PBB më e lartë dhe nga të ardhurat e gjeneruara nga zbatimi i reformave strukturore në sektorin e energjisë, si dhe lufta ndaj informalitetit, e nisur në shtator 2015.

Rimëkëmbja ekonomike pritet të vazhdojë

Perspektiva afatshkurtër mbetet pozitive, por rreziqet e brendshme mund të ngadalësojnë ritmin e rritjes.

Ekonomia shqiptare vazhdon të përballet me dobësitë strukturore, ndërsa sektori financiar mbetet i ekspozuar ndaj goditjeve të brendshme dhe të jashtme. Rritja në 2016-n pritet në 3.3%, ndërsa 3.5% në vitin 2017. Kjo rritje do t’i dedikohet kryesisht kërkesës së brendshme private, si dhe projekteve të mëdha infrastrukturore të tilla si Gazsjellësi Trans Adriatic. Politika monetare do të vazhdojë të mbështesë rritjen, ndërsa normat e ulëta të interesit duhet të nxisin kreditimin.

Në periudhën afatmesme, Shqipëria mund të përfitojë në mënyrë të konsiderueshme nga rimëkëmbja botërore nëse ajo do të jetë në gjendje të zbatojë reformat strukturore dhe të përparojë në bisedimet për çeljen e negociatave me BE-në.

Zhvillimet kryesore të reformave strukturore

Një paketë e rëndësishme e reformës gjyqësore u miratua, duke e ndihmuar rrugën e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE. Shqipëria ka qenë një vend kandidat për anëtarësim në BE që nga qershori 2014, por nuk ka një datë të saktë për hapjen e negociatave. Një hap i rëndësishëm ishte miratimi nga Kuvendi në korrik 2016 i një sërë ndryshimesh kushtetuese, duke i hapur rrugën zbatimit të Reformës në Drejtësi. Reforma ka për qëllim të rrisë pavarësinë dhe profesionalizmin e sistemit gjyqësor.

Anëtarësimi i Shqipërisë do të ndihmohet edhe nga një shpërndarje e re e fondeve IPA II deri në 649,4 milionë euro

në periudhën 2014-2020. Ndihma do të mbështesë reformat për përgatitjen për anëtarësim në BE, politikat sociale, bujqësinë dhe zhvillimin rural.

Aksioni kundër informalitetit ka përparuar. Në shtator 2015, qeveria filloi një fushatë gjithëpërfshirëse kundër informalitetit në ekonomi, me qëllim për të luftuar evazionin fiskal dhe për të ndëshkuar bizneset që punonin jashtë ligjit. Pas disa sukseseve fillestare, faza e dytë e operacionit u prezantua në prill të vitit 2016. Kjo fazë do të bazohet në kontrollin e bizneseve dhe vlerësimin në bazë rreziku.

Përveç kësaj, Ministria e Financave ka nisur një fushatë me komunitetin e biznesit, me qëllim identifikimin e futjen e masave që synojnë thjeshtimin e procedurave tatimore.

Aplikimet online për lejet e ndërtimit janë bërë të detyrueshme. Kjo masë, që hyri në fuqi në shtator 2016, ka për qëllim parandalimin e ndërtimeve të paligjshme. Sipas ligjit të ri nuk do të ketë asnjë ndërtim pa marrjen e një leje ndërtimi me një nënshkrim elektronik.

Masa është një hap i parë drejt dixhitalizimit të gjithë institucioneve, përshirë këtu edhe Hipotekën.

Kjo është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të përmirësuar klimën e biznesit në vend.

Përparimi në procesin e privatizimit ka qenë i ndryshëm.

Një hap pozitiv ishte shitja e kompanisë shtetërore të sigurimeve, INSIG, në mars të vitit 2016.

Megjithatë, planet për privatizimin e kompanisë të naftës Albpetrol duket se janë vënë mënjanë, pasi çmimet e ulëta të naftës kanë zbehur interesin e investitorëve të huaj të mundshëm.

Ligji i ri për Investimet Strategjike hyri në fuqi në janar të vitit 2016, me qëllim lehtësimin e procedurave.

Reformat në sektorin e energjisë kanë përparuar. Prodhuesi shtetëror i energjisë, KESH, është duke kaluar nëpër një ristrukturim të madh, me mbështetjen e BERZH-it me të cilin u nënshkrua një kredi prej 218 milionë eurosh në korrik 2016. Reforma e KESH është pjesë përbërëse e Planit të Rimëkëmbjes Financiare zhvilluar nga qeveria, në bashkëpunim me Bankën Botërore. Programi është në përputhje me Paketën e Tretë të Energjisë së BE-së. Shqipëria gjithashtu po punon me Kosovën për krijimin e një tregu të përbashkët të energjisë elektrike.

Në qershor të vitit 2016, të dy vendet inauguruan linjën 400 kË të transmetimit të energjisë (por që po mbahet peng nga Serbia).

Për herë të parë është prezantuar edhe koncesioni për mirëmbajtjen e autostradës dhe rruga e parë me pagesë. Në shtator 2016, pas një procesi të gjatë tenderimi, qeveria shqiptare i dha me koncesion 30-vjeçar një konsorciumi me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e seksionit të autostradës Milot-Morinë. Kjo do të jetë e para rrugë me pagesë në Shqipëri, me një tarifë prej 5 euro për automjete (më e lartë për kamionët).

Kreditë me probleme janë duke u trajtuar. Ato mbeten një problem i madh për Shqipërinë, duke qenë se përfaqësojnë 21.4% të të gjitha kredive në sektorin bankar (gusht 2016).

Masat e ndërmarra nga Banka Qendrore parashikojnë fshirjen nga regjistri të kredive të këqija, joperformuese prej më shumë se tre vjetësh.

Në përgjithësi, sektori bankar mbetet mjaft likuid dhe ka përballuar rrezikun që mund të vinte nga përhapja e krizës greke, duke qenë se bankat me pronësi nga shteti fqinj zotërojnë rreth 17% të totalit të aktiveve.

Korrupsioni po gërryen besimin e njerëzve

Shqipëria, nga të gjithë vendet e Europës Juglindore (EJL) ka përqindjen më të lartë të të anketuarve që janë përgjigjur se kanë bërë personalisht, apo nga një pjesëtar i familjes së tyre, pagesa nën dorë ose dhurata në 12 muajt e fundit në pothuajse të gjitha shërbimet publike, të cilat mbuloheshin nga pyetjet e anketës.

Ndërsa për sa i përket pyetjes në lidhje me mënyrat për të luftuar korrupsionin, 25% e shqiptarëve të pyetur kanë dhënë si zgjidhje raportimin në momentin që hasin me të, 21% e tyre kanë thënë se njerëzit e thjeshtë nuk mund ta zgjidhin korrupsionin dhe 40% japin si alternativë refuzimin për të paguar ryshfet si mënyrën më të mirë për të luftuar korrupsionin.

Në lidhje me korrupsionin në shëndetësi, mbi 32% e shqiptarëve të pyetur pohuan se kanë përjetuar korrupsion për shërbimet shëndetësore dhe shprehen të pakënaqur nga shërbimet e marra.

Vendet e EJL, të cilat kryesisht po kalojnë një periudhë tranzitore, i kanë bërë këto pagesa ndaj deputetëve (47% e të anketuarve e kanë pohuar këtë fakt), zyrtarëve qeveritarë (42% e të anketuarve e kanë pohuar), pushtetit lokal (39% e të anketuarve) dhe inspektorëve tatimorë (39% e të anketuarve kanë pohuar faktin).

Anketa analizon se si korrupsioni gërryen besimin te njerëzit në institucione të ndryshme dhe pakëson nivelin e kënaqësisë me shërbimet publike. Gjithashtu bën një lidhje të qartë midis përjetimit të korrupsionit te njerëzit dhe sensin e përgjithshëm të optimizmit për të ardhmen.

Anketa tregon se perceptimi i njerëzve dhe përvoja aktuale e korrupsionit është ulur që nga 2006, por ende mbetet shumë e lartë në krahasim me vendet perëndimore.

Perceptimi i korrupsionit ka rënë në të gjithë rajonin përveç Turqisë, Europës Lindore dhe Kaukazit.

Anketa tregoi se frekuenca e pagesave jo të rregullta në sektorin e shëndetësisë dhe ryshfetet ndaj policëve të trafikut mbeten më të larta në pjesën më të madhe të rajonit.

Sipas gjetjeve të reja, njerëzit në përgjithësi priren që të besojnë në Policinë e Shtetit, Forcat e Armatosura, Presidentin dhe Kryeministrin, si dhe tek institucionet fetare, ndërkohë që vetëm dy të tretat e të anketuarve kanë shprehur besim ndaj qeverisë së tyre.

Anketa nënvizon një lidhje të fortë midis nivelit të korrupsionit dhe progresit në fusha si liria e shtypit, efikasiteti i demokracisë, qeverisë dhe sundimit të ligjit. Të pyeturit në vendet demokratike raportojnë më pak përjetime të korrupsionit se sa të pyeturit në vendet më pak demokratike.

Duke zbuluar lidhjen midis korrupsionit dhe pikëpamjes së njerëzve për jetën, raporti i publikuar tregon se korrupsioni është i lidhur në mënyrë domethënëse dhe negative me lumturinë, besimin dhe optimizmin e njerëzve.

Në veçanti, njerëzit që besojnë se pagesat e nëndorës apo dhuratat janë të nevojshme që t’iu kryhen shërbimet publike në mënyrë efektive janë 4 pikë përqindje më pak të mundshëm për të qenë të kënaqur me jetën e tyre, sipas raportit.

Rezultatet tregojnë se të anketuarit, të cilët janë të shqetësuar për korrupsionin, kanë më pak gjasa që të krijojnë besim tek të tjerët dhe të jenë optimistë për të ardhmen. Rreth një e katërta e pagesave nën dorë në arsim duket se janë të motivuara nga dëshira për të shprehur mirënjohjen. Pagesat e nëndorës ndaj policëve të trafikut, gjykatave administrative apo shërbimeve të sigurisë sociale janë më së shumti të bëra prej kërkesave të shprehura apo të nënkuptuara.

Qëllimi i raportit

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) prezantoi Raportin e Tranzicionit 2016-2017 (Mundësi të barabarta në një botë të pabarabartë. Për herë të parë, ky raport fokusohet te çështjet e pabarazisë ekonomike dhe përfshirjes që nga viti 1994 kur ka nisur të botohet.

Në fundin e vitit 2015 dhe gjysmën e parë të 2016-s, BERZH realizoi anketën e tretë “Jeta në Tranzicion” në bashkëpunim me Bankën Botërore, duke vëzhguar 51,000 familje në 34 shtete (29 postkomuniste, si në dhe Qipro, Gjermani, Greqi, Itali dhe Turqi).

Analiza e të dhënave të Raportit të Tranzicionit të këtij viti, ka lejuar bankën që të shohë përtej Prodhimit të Brendshëm Bruto dhe të hetojë përvoja individuale në tranzicion.

Katër kapitujt e raportit fokusohen në aspektet kryesore të përfshirjes: shpërndarjen e të ardhurave dhe pasurisë; ndikimin që kalimi nga ekonomi e planifikuar në ekonomi tregu ka pasur në mirëqenien e njerëzve; mundësitë e barabarta dhe përfshirjen financiare. Raporti identifikon pjesë të mëdha të shoqërisë që kanë vuajtur, më shumë sesa kanë përfituar, si rezultat i reformave pro tregut dhe janë përjashtuar nga mundësitë që ofron një ekonomi tregu.

Por, edhe pse Raporti i Tranzicionit fokusohet në aspektet e shpërndarjes gjatë procesit të tranzicionit dhe shikon përtej rritjes së të ardhurave mesatare, kjo nuk do të thotë se BERZH beson se përfshirja mund të jetë një zëvendësuese për rritjen. Një ekonomi e suksesshme e tregut duhet t’i ketë të dyja. Pa përfshirjen, reformat pro-rritjes nuk janë politikisht të qëndrueshme. Pa rritjen, politikat e përfshirjes bëhen zero, ka rishpërndarje të ‘tortës’, por jo rritje, e kjo mund të rezultojë në konflikt. Kështu, rritja mbetet në qendër të punës së BERZH-it dhe do të studiohet në mënyrë të detajuar në raportet e ardhshme të tranzicionit.

Pikat kyçe

Stabiliteti ekonomik është ruajtur

Viti i kaluar ka shënuar përmirësim në ekonomi, inflacioni ka qenë në nivele të ulëta dhe është vazhduar me progresin e mëtejshëm në pastrimin e borxheve të sektorit publik.

Reformat në sektorin e energjisë kanë përparuar

Prodhuesi shtetëror i energjisë, KESH dhe shpërndarësi, OSHEE, po kalojnë përmes një ristrukturimi të madh, duke përfshirë edhe angazhimin si nga të dy kompanitë, ashtu edhe nga qeveria për vazhdimin e reformave, si dhe futjen e elementeve të mbrojtjes së klimës.

Reforma në Drejtësi u miratua

Reforma e re ka për qëllim për të rritur pavarësinë dhe profesionalizmin e sistemit të drejtësisë. Zbatimi i suksesshëm do të ishte një hap i rëndësishëm në rrugën e përafrimit të vendit me BE-në.