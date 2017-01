Raporti i TI: Shqipëria e 83-a në renditje; Maqedonia dhe Kosova më dobët në rajon

Transparency International ka publikuar indeksin e perceptimit të korrupsionit, ku Shqipëria renditet e 83 nga 176 vendet me 39 pikë, nga vendi i 88-të i renditur një vit më parë. Mesatarja globale e pikëve është 43, ku vendet e vlerësuara me zero janë shumë të korruptuar dhe me 100 aspak të korruptuar.

Në rajon, sipas indeksit, vendi më i korruptuar është Kosova, e 95-ta në renditje, Maqedonia e 90-a, ndërsa Bosnjë-Hercegovina dhe Shqipëria janë me pikë të barabarta, të renditura në vendin e 83-të. Të renditura më mirë nga vendet e rajonit janë Mali i Zi (64-t) dhe Serbia (72-të). Megjithatë të gjithë vendet e rajonit janë poshtë mesatares globale të indeksit të perceptimit të korrupsionit, që tregon korrupsionin endemik të sektorit publik në Ballkanin Perëndimor.

Gjithsesi, krahasuar me një vit më parë, Shqipëria dhe Kosova kanë një përmirësim të lehtë, ndërsa vendi fqinj, Maqedonia, në vitin zgjedhor 2016 ka bërë hapa pas duke u renditur në vendin e 90 nga i 66-ti një vit më parë.

Mbi dy të tretat e 176 vendeve dhe territoreve në indeksin e këtij viti ranë nën nivelin mesatar të shkallëzimit. Në raport theksohet lidhja midis korrupsionit dhe pabarazisë, e cila ka ushqyer rrethin vicioz të korrupsionit, shpërndarjes së pabarabartë të pushtetit dhe të pasurisë.

Performuesit e mirë kanë nivele të larta të lirisë së shtypit, qasje në informacione të buxhetit, nivele të larta të integritetit mes njerëzve në pushtet, gjyqësor që nuk bën dallime midis të pasurve dhe të varfërve dhe të pavarur nga pjesa tjetër e qeverisë.