Reforma e ujit, Rama: 270 mijë familje dhe biznese pa matësa, 90 ditë kohë për kontratat ligjore

Nga 1 shkurti 2018 të gjithë konsumatorët që kanë lidhje të paligjshme në sistemin e ujit do të procedohen penalisht. Kryeministri Edi Rama bëri këtë deklaratë në mbledhjen e Task Forcës që do të zbatojë edhe reformën në këtë sektor.

“U japim kohë konsumatorëve të vetërregullohen, në bashkëpunim me bashkinë dhe policinë e shtetit. Pastaj do fillojmë prerjen e lidhjeve të paligjshme. Por s’do ketë penalizmi për 90 ditë. Natyrisht që nga 1 shkurti 2018, të gjithë ata konsumatorë familjarë apo biznese që kanë ende lidhje të paligjshme, do procedohen penalisht dhe rrezikojnë masa të rënda. Konsumatorët me detyrime të prapambetura, të marrin masa për t’i likuiduar, para se të nisë ndërprerja e shërbimit” tha Rama

Kreu i qeverisë nënvizoi se ndërmarrjet e ujësjellës kanalizimeve dhe bashkitë duhet që të marrin masa për t’ju përgjigjur kësaj reforme duke pajisur me matësa të gjithë ata që duan të hyjnë në një marrëdhënie të rregulluar me kontratë, ndërkohe që janë mbi 270 mijë familje apo subjekte që ende nuk kanë një matës.

“Duam që brenda 300 ditëve të para të qeverisjes, deri në qershor, të kemi pajisur me matësa të gjithë ata që do vetë-rregullohen. Penalizimet janë shumë të rënda, kodi penal i ka të qarta. Nga 21 tetori, operatorët kanë marrë urdhër të prerë, të mos lidhin kontratë të re nëqoftëse konsumatori s’ka matës. Janë 270 mijë familje apo subjekte tregtare që sot nuk përdorin matës, kjo nuk tolerohen më. Të legalizohen vetë, pa penalitete” nënvizoi numri një i qeverisë.

Puset, duhet autorizim për të përdorur ujin

Një nga pikat që duket se është risi për sektorin por që pritet të shkaktoje edhe reagim është ajo e puseve të ujit. Sipas Kryeministrit tashmë çdo individ që do dojë të përdorë ujin e pusit qoftë dhe në oborrin e tij duhet të pajisjet me autorizim.

“25 mijë puse rezultojnë të hapura në Shqipëri nga të cilat vetëm 265 kanë leje. Një barbari më vehte. Barbari 30-vjeçare braktisje detyre nga ana e shtetit. Brenda 2018 çdo konsumator që përdor apo dëshiron të përdorë ujërat nëntokësore, duhet të ketë leje autorizimi për ta përdorur” tha Rama.

Ujësjellësit kërkojnë trajtim të diferencuar për energjinë

Përfaqësuesit e ujësjellësve në vend kanë ngritur një seri shqetësimesh në takim. Një prej tyre lidhet me mënyrën sesi do të trajtohen borxhet që kanë lënë pas komunat që pas reformës territoriale nuk janë më të tilla dhe kanë kaluar nën administrimin e bashkive.

Së dyti është kërkuar nëse ka mundësi për një tarifë të diferencuar energjie që sot ujësjellësit e paguajnë me 14 lekë/kwh. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri u shpreh se në kushte ku ndodhet sot reforma e energjisë ujësjellësit duhet të kishin dalë në tregun e lirë për të siguruar energjinë. Me këtë hap ata mund të kishin siguruar tarifa që shkojnë në 11-12 lekë/kwh. Gjithsesi përpara çdo mase nënvizoi ministri duhen bërë vlerësimet duke lënë të hapur për diskutim këtë pjesë.