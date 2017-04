Revolucion në Champions League dhe Europa League duke filluar nga sezoni 2018-2019

Në këtë mënyrë shkurtohet distanca në kohë krahasuar me sot. Vendimi është marrë me rastin e mbledhjes së Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s në Helsinki.

Këto po ndodhin në vazhdën e ndryshimeve që UEFA po planifikon për ciklin trevjeçar 2018-2021. Duke filluar nga sezoni 2018-2019, shumë gjëra do të ndryshojnë, për të tërhequr ndjekës të rinj, nëpër stadiume e rrjete sociale.

Siç dihet, ndryshimi më thelbësor është pjesëmarrja e drejtpërdrejtë në fazën e grupeve (pa pasur nevojën e raundeve eliminatore) e 4 skuadrave që do të renditen në 4 vendet e para të kampionateve kryesore të Europës (Primera Division, Premier League, Bundesliga dhe Serie A).

Cikli 2018-2021, për të cilin UEFA ka filluar punën që vitin e shkuar, do të ketë ndryshime dhe në orarin e ndeshjeve të Champions League: nga tetë ndeshjet, të cilat zhvillohen te martave dhe te mërkurave gjithnjë në orën 20:45, duke filluar nga sezoni 2018-2019, dy ndeshje do të zhvillohen në orën 19:00 dhe gjashtë të tjerat në orën 21:00.

Për sa i përket sezonit të ardhshëm, 2017-2018 do të qëndrojë e pandryshuar formula aktuale: të gjitha ndeshjet (përveç atyre që mund të luhen në Rusi, apo ndonjë vend tjetër me orare dhe klimë të papërshtatshme), luhen në mbrëmje në orën 20:45. Në Europa League, funksionon ndryshe prej disa sezonesh. Gjysma e ndeshjeve luhen në orën 19:00, ndërsa gjysma tjetër në orën 21:05.

Këto risi shkojnë në favorin e televizioneve, sepse do të rritet numri i telespektatorëve që tërhiqen nga spektakli i Champions League, të cilët do të ndjekin maratonën europiane nga ora 19:00 deri në orën 23:00.

Në këtë mënyrë, UEFA ka besim se do të shtojë publikun gjerësisht, sidomos në Azi dhe ShBA. Për shembull në Pekin, ndeshjet e orës 19:00 do të korrespondojnë me orën 1:00 të natës, një orar më i favorshëm për miliona të pasionuar pas futbollit europian.

UEFA ka përcaktuar se finalja e Europa League në sezonin 2018-2019, do të luhet në datën 29 maj 2019. Finalja e Champions League pritet të luhet brenda së njëjtës javë, të shtunën e 1 qershorit. “Ky ndryshim është bërë, që edhe finalja e Europa League të luhet pasi të jenë mbyllur kampionatet kryesore të Europës”, ka deklaruar organi qeverisës i futbollit europian. Me pak fjalë, qëllimi i UEFA-s është lehtësimi i punës së klubeve dhe futbollistëve.