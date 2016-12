Ronaldo, ofertë marramendëse nga Shanghai Shenhua

TEMA TE NGJASHME: Futboll



Nuk mjaftojnë 80 milionë euro në dy vjet për Carlos Tevez. Kinezët duan të trondisin tregun europian dhe synojnë maksimumin. Kësaj here ata kanë bërë një ofertë marramendëse prej 100 milionë eurosh në vit për pesë vjet për Cristiano Ronaldo dhe 300 milionë për Real Madridin për kartonin e tij. Këtë e bën të ditur agjenti portugez Jorge Mendes: “Natyrisht që do të marrë oferta të tilla, është më i miri në botë. Por është e pamundur që Ronaldo të shkojë në Kinë. Paratë nuk janë gjithçka dhe Reali është jeta e tij”.

Klubet e Super Ligës Kineze nuk kursehen: këtë e tregon paga marramendëse që do të përfitojë Tevez te Shanghai Shenhua në dy sezone, duke e bërë futbollistin më të paguar në botë. Dhe ata nuk kanë ndër mend të ndalen. Nuk është hera e parë që kinezët synojnë të blejnë Cristiano Ronaldo me oferta stratosferike. Këtë e pohoi agjenti i tij, Jorge Mendes. Por ylli portugez do të rezistojë përballë kësaj oferte sepse Cristiano është i lumtur në Madrid. Kinezët mund të blejnë cilindo lojtar në botë – por e thënë nga Mendes, me Ronaldon kjo gjë s’mund të ndodhë. Ka shumë mundësi që Ronaldo, Messi dhe Rooney të luajnë në Kinë – tha para disa kohësh Sven Goran Eriksson. Edhe për Slatan Ibrahimovic ka pasur disa oferta. Jemi në pritje, të shohim ç’do të ndodhë!