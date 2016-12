Rrethi vicioz i industrisë së përpunimit të mishit

Përpunuesit e mishit pohojnë se janë gati të zgjerojnë tregun përtej Shqipërinë. Por autoritetet kompetente nuk arrijnë të garantojnë sigurinë ushqimore. Sa rrezikon Shqipëria nga mosplotësimi i standardeve të kërkuara nga BE, në momentin që do të hapen negociatat e anëtarësimit… Nga Ledina Loga Megjithëse me një treg në rritje dhe me zgjerim të qëndrueshëm, kompanitë shqiptare të përpunimit të mishit nuk mund të zgjerojnë aktivitetin e tyre në tregjet e vendeve fqinje si Italia apo Greqia. Për më […]

