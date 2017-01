Rriten aksionet në bursat europiane, nxiten prej sektorit të prodhimit

Tregjet e aksioneve në Itali, Gjermani dhe Francë u rritën gjatë ditës së parë të tregtimit në 2017-ën, ndikuar kryesisht prej rritjes se fortë të sektorit të prodhimit.

Bursa italiane, FTSE MiB u mbyll në nivelin 1.7%, duke kapur nivelin më të lartë që nga janari i vitit që lamë pas.

Aksionet e listuara në bursën gjermane u rritën me 1%, duke kapur nivelet më të larta në 17 muaj.

Edhe aksionet e listuara në bursën franceze u rritën me 0.4%, duke shenuar një rekord të ri.

Rritja e industrisë prodhuese gjermane, e cila arriti pikun e tre viteve të fundit, erdhi kryesisht prej rritjes së kërkesës nga Azia dhe Shtetet e Bashkuara.

Aksionet italiane u nxitën dhe prej garës midis huadhënësve italianë. Indeksi i bankave italiane u rrit me rreth 2%, duke reflektuar bashkimin e Bankës Popullore me Bankën Popullore të Milanos. Edhe bankat e tjera reflektuar rritje në ditën e parë të tregtimit.