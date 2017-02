Rritja e turizmit kërkon aftësi më të mëdha menaxheriale

Flet Nevila Popa, eksperte turizmi

Si e vlerësoni ecurinë e turizmit në vitin 2016?

Turizmi në Shqipëri, gjatë vitit 2016, vazhdoi të tregojë rritje të qëndrueshme, tregues këta nga INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. Në 9 muajt e vitit 2016, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ka pasur një rritje prej 15% të numrit të vizitorëve, dhe përafërsisht 1.6 herë në të ardhurat nga udhëtimet dhe turizmi. Kjo e fundit ka pasur rritje nga tremujori i tretë i vitit 2016, ku muaji korrik dhe shtator kanë shënuar vërtet rekorde në rritjen e të ardhurave. (Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë). Kjo rritje është rezultat, sigurisht, i punës së të gjithë aktorëve të turizmit, e sidomos bizneseve private, të cilat bashkuar më sektorin publik japin një shtysë më shumë investimeve të mëtejshme.

Gjithashtu vlerë e shtuar në promovimin e turizmit shqiptar për vitin 2016 janë artikujt e shumtë të publikuar për Shqipërinë, Tiranën apo edhe destinacione turistike të Shqipërisë në shtypin e huaj.

Rezultat i dukshëm në vitin 2016 janë fluturimet e shtuara charter me pothuajse dyfishin krahasuar me një vit më parë, sidomos për sezonin e verës nga Ukraina dhe Çekia, që përkthehet në numër më të lartë turistësh dhe të ardhurash. Gjithashtu është një premisë e mirë për shfrytëzim më të mirë të kapaciteteve akomoduese në Shqipëri, por edhe rritje të vizitave ditore në atraksionet e ndryshme kulturore dhe historike.

Tirana është përmendur disa herë këtë vit në Lonely Planet dhe media të tjera prestigjioze si qytet për t’u vizituar, sidomos me atraksionet e reja që i janë shtuar qytetit (Bunk’Art 1 dhe Bunk’Art 2).

Por, nga ana tjetër, ne sigurisht në Shqipëri kemi edhe probleme më funksionimin e kësaj industrie, të cilat lidhen me shumë faktorë, disa prej të cilave janë: edukimi, shërbimi, infrastruktura, mjedisi, etj. Çështjet që duken si “problematike” në fushën e turizmit janë të lidhura shumë ngushtë me njëra – tjetrën, si p.sh.: edukimi përçon një shërbim më të mirë, profesionalizëm më të mirë e rrjedhimisht një produkt më të mirë e cilësor. Dua ta vë theksin tek edukimi dhe ndërgjegjësimi, pasi vetëm duke e kuptuar drejt se çfarë ndikimi sjell turizmi dhe udhëtimi, si industri, në ekonomi dhe punësim, atëherë do të mund të fokusohemi dhe të punojmë seriozisht me të.

Si e parashikoni ecurinë gjatë vitit 2017?

Viti 2017 do të vazhdojë ecuri pozitive në turizëm dhe trendi rritës pritet të jetë i qëndrueshëm, jo vetëm në numër, por çka është më e rëndësishme në net-qëndrimi dhe të ardhura. Gjithashtu, nga të dhënat e INSTAT dhe Bankës së Shqipërisë në tre vitet e fundit, trendi duket pozitiv, sidomos në rritjen e të ardhurave, pasi nga një bilanc negativ ndërmjet shpenzimeve dhe të ardhurave, kemi kaluar në bilanc pozitiv.

Viti 2017 do të nisë me pjesëmarrjen e Shqipërisë për herë të parë në Panairin e Shtutgartit, si partner i një panairi me përmasa të tilla. Përgatitja e mirë në këtë panair, do të jetë shumë e rëndësishme për rezultate maksimale, jo vetëm në promovim të Shqipërisë, por edhe në kontrata për operatorët shqiptarë që do të marrin pjesë në këtë panair.

Gjithashtu 2017 pritet të ketë një numër rekord edhe në kroçerat që do të mbërrijnë në portet e Durrësit dhe Sarandës. Mendoj që një bashkëpunim i ngushtë i strukturave shtetërore dhe i bizneseve të turizmit do të jetë shumë i rëndësishëm për të pasur rezultate të mira dhe mundësi edhe më të mëdha për 2018.

Një pjesë e mirë e strukturave akomoduese në zonat e bregdetit shqiptar tregojnë për rezervimeve të hershme për vitin 2016, që nënkupton se fluturimet me çarter i turistëve, sidomos nga Europa Lindore, do të vazhdojë të ketë rritje të kërkesës.

Gjithashtu për t’u përmendur në këtë vit do të jenë fillimet e projekteve të rëndësishme me fokus zhvillimin e turizmit, siç janë ato të Bankës Botërore, të cilat do të fokusohen në Berat, Gjirokastër, Përmet, Himarë dhe Sarandë; nga USAID për zona të ndryshme me potencial turistik të Shqipërisë, SDC me fokus në zhvillimin e destinacionit të turizmit, GIZ me promovimin e zonave të Jug dhe Veri të Shqipërisë. Pjesë e projekteve për zhvillimin e turizmit do të jenë edhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim.

Cilat do të jenë problemet kryesore dhe cilat duhet të jenë masat për zgjidhjen e tyre?

2017 do të shënojë vitin e zbatimit të akteve nënligjore të ligjit të turizmit, si p.sh., ato të strukturave akomoduese që do të kenë një peshë mjaft të rëndësishme në cilësinë e produktit turistik që ofron Shqipëria. Bizneset e sektorit akomodues, punonjësit në hotele apo lloje të tjera strukturash akomoduese do të njihen me metodat më të mira dhe profesionale të punës, do të kenë mundësi edukimi në vazhdimësi për këtë fushë, konkurrenca do të jetë edhe më e shëndetshme, bizneset do të vlerësohen për të gjitha ato cilësi që përçojnë te vizitorët. Standardi gjithashtu do të ofrojë një çmim të drejtë në raport me cilësinë e produktit, dhe kjo gjë është shumë e rëndësishme për përvojën e çdo vizitori në Shqipëri por edhe për turizmin.

Një peshë jo pak të lehtë marrin aktet për udhërrëfyesit turistikë, sidomos me shtimin e numrit të kroçerave në Portin e Durrësit dhe Sarandës.

Pyetja që na shtrohet përpara është: A kemi mundësi për gjithë këtë peshë të re që ka marrë turizmi në Shqipëri?

Pra sfida jonë e çdo viti në fushën e turizmit do të vijë duke u vështirësuar, pasi rritja e numrit të vizitorëve dhe e kohëqëndrimit të tyre kërkon gjithnjë e më shumë aftësi menaxhimi të biznesit, atraksioneve, aktiviteteve, destinacioneve e shumë të tjera. Gjithashtu, sfida do të lidhet me infrastrukturën, energjinë, pastërtinë, shërbimin etj.

Unë besoj se çdo gjë është e mundur të përgatitet me cilësinë e duhur, por kjo kërkon një angazhim serioz të të gjitha palëve të interesuara: qeverisje qendrore, lokale, biznese të turizmit, shoqata të turizmit, donatorë dhe projekte zhvillimi.

Menaxhimi i fluksit të kroçerave kërkon një plan të hershëm koordinues të aktorëve përkatës, për t’i shërbyer çdo segmenti të udhëtarëve që janë në kroçerë: segmentit që blen turet në atraksionet e Shqipërisë; segmentit që është i lirë të vizitojë individualisht këto atraksione; dhe segmentit që qëndron në anije. Dy segmenteve të fundit është e mundur t’i ofrohet në zonën e portit transport efikas dhe çmim të drejtë, udhërrëfyes të përgatitur, suvenirë shqiptarë, etj.

Do të ishte mirë që i gjithë plani i menaxhimit dhe koordinimit ndërinstitucional për turizmin të hartohet brenda muajit shkurt dhe të fillojë zbatimi hap pas hapi nga ky muaj. Grupet e para të organizuara të turistëve janë në Shqipëri që nga muaji mars, ndaj planifikimi dhe organizimi në kohë mundëson rezultate të mira dhe të kënaqshme.