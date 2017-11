Rritja ekonomike, BERZH: 3.7% në 2017, rishikim me rritje falë projektit TAP

TEMA TE NGJASHME: BERZH



Sipas raportit më të fundit të BERZH, Shqipëria do të ketë rritje ekonomike 3.7% në 2017, parashikim ky me rritje 0.2% krahasuar me raportin e mëparshëm në maj të këtij viti. BERZH ia atribuon këtë rritje projektit TAP dhe ndikimit të tij në ekonominë shqiptare. Ndërsa sa i përket rritjes në 2018, BERZH ruan të njëjtin parashikim si në maj, me 3.7%.

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ka rishikuar ndjeshëm parashikimet e rritjes ekonomike të vitit 2017, me nivele më të larta, falë eksportit, një ringjallje në investime dhe çmime më të forta të mallrave që mbështesin një ngritje të gjerë.

Në shpjegimin për Shqipërinë, raporti thotë se “parashikimi afatshkurtër mbetet pozitiv, ndaj kemi vendosur të ngremë parashikimin për rritjen ekonomike të vitit 2017, bazuar nga performanca e fortë në pjesën e parë të 2017-ës. Ndërsa në vitin 2018, pa ndryshim, në kurriz të kërkesës së brendshme private dhe punimeve të tjera të pritshme në investime direkte në fushën e energjisë, përfshirë edhe TAP”

Rritja mesatare në rajonin e BERZH-it shihet në 3.3% këtë vit, një rritje prej 0.9 pikë përqindjeje kundrejt parashikimit të mëparshëm nga maji dhe krahasuar me rritjen e vetëm 1.9% në vitin 2016.

BERZH ndjek ekonomitë e 37 vendeve në zhvillim, ku financon projekte dhe mbështet reformat që promovojnë ekonomi të qëndrueshme dhe miqësore ndaj mjedisit.

Ritmi i rritjes është rritur në 27 nga ekonomitë e BERZH këtë vit, hera e parë që një rritje kaq e gjerë shihet që nga viti 2010. Të gjitha ekonomitë në rajon, përveç Azerbajxhanit dhe Maqedonisë, kanë pasur rritje pozitive në gjysmën e parë të viti.

Disa vende, veçanërisht Rumania dhe Turqia, po gëzojnë norma rritjeje krahasuar me nivelet para krizës të mesit të viteve 2000.

Ekonomisti kryesor i BERZH, Sergei Guriev, tha: “Ky rikuperim është një zhvillim i mirëpritur. Ai gjithashtu krijon një dritare mundësi për të kryer reforma që do të sigurojnë qëndrueshmërinë e ritmeve më të fuqishme të rritjes në afat më të gjatë “.

Rritja në të gjithë rajonin pritet të vazhdojë në 2018, por me një ritëm pak më të moderuar prej 3.0%.

Përkundër përshpejtimit të fundit në prodhimin ekonomik, BERZH pret që rritja mesatare në rajon të mbetet pak më e ulët se ajo e tregjeve të tjera të krahasueshme në zhvillim.

Ai gjithashtu thotë se pikëpamja aktuale është subjekt i rreziqeve të shumta, duke përfshirë tensionet gjeopolitike, kërcënimet e vazhdueshme të sigurisë, apelin në rritje të politikave anti-globalizuese populiste në ekonomitë e përparuara dhe një shkallë të lartë përqendrimi në burimet e rritjes globale.

Rritja e çmimit të naftës – krahasuar me vitin 2016 – ka qenë një faktor pozitiv për Rusinë, thuhet në raportin e BERZH, si dhe për eksportuesit e tjerë të mallrave dhe vendet në Azinë Qendrore dhe Europën Lindore dhe Kaukazin që mbështeten në Rusinë për flukset e remitancave ose si një destinacion për eksportet e tyre .

Hendeku në normat e rritjes midis Lindjes dhe Perëndimit të rajonit të BERZH tani pritej të ngushtohej më tej, nënvizon raporti.

Në Poloni, ku rritja është rritur në 4.1% këtë vit, ritmi do të ngadalësohet në 3.4%, pasi ndikimi i pagesave sociale në rritje zbehet.

Perspektiva afatshkurtër ekonomike është përmirësuar në Hungari, falë kontributeve të sigurimeve shoqërore, si dhe pagat minimale të rritura.

Në Europën Juglindore, rritja mesatare pritet gjithashtu të përshpejtohet duke arritur në 3.6% në 2017, përpara se të moderohej në 3.3% në 2018. Ekonomia greke është rishikuar në rritje në gjysmën e parë të vitit, falë përparimit me reformat dhe rritjes së besimit.

Rritja në Europën Lindore dhe Kaukazin në tërësi pritet të rritet nga afërsisht zero në afërsisht me 1.5% në vitin 2017.

Rritja në Turqi parashikohet të përshpejtohet në 5.1% në 2017 në anën e pasme të stimulit të qeverisë, përpara se të ngadalësohet në 3.5% në 2018, ndërkohë që ndikimi fiskal mbaron.