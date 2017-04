Rruga e Arbrit, merr fund zvarritja, së shpejti tenderi

Vendimi: “Miratohet bonusi prej 10 (dhjetë) % të pikëve, që i jepet shoqërisë “Gjoka konstruksion”, sh.a., për rezultatin teknik dhe financiar të propozimit të pakërkuar, të paraqitur për procedurën e koncesionit/partneritetit publik-privat për kompletimin dhe ndërtimin e Rrugës së Arbrit”.

Qeveria do të hapë së shpejti tenderin për të përzgjedhur fituesin përfundimtar për ndërtimin e Rrugës së Arbrit pas shumë zvarritjesh.

Kompania shqiptare, e cila është ofruar për ta ndërtuar, “Gjoka Konstruksion”, pritet të fitojë një avantazh nga qeveria, që do t’i shërbejë edhe nëse do të paraqiten oferta të tjera. Do të jetë një bonus sa 10% e pikëve.

Sipas ofertës së propozuar nga kompania “Gjoka Konstruksion”, rruga do të kushtojë 33.6 miliardë lekë, ose rreth 250 milionë euro, dhe ndërtimi i saj do të zgjasë 46 muaj.

Vepra do të financohet përmes një skeme të përbashkët mes kompanisë private dhe buxhetit të shtetit. Kompania pritet të financojë rreth 190 milionë euro, ndërsa shteti do të paguajë 60 milionë euro gjatë periudhës së ndërtimit.

Pasi të ketë përfunduar plotësisht ndërtimin, kompania do të paguhet me këste nga buxheti për një periudhë që mund të shkojë deri në 15 vjet, sipas programit 1 miliard euro të rindërtimit.

Vetëm në vitet 2013-2015, qeveria aktuale ka investuar 6 miliardë lekë.

Ky projekt është iniciuar në vitin 2008 dhe parashikon një gjatësi prej 72 km, krahasuar me lidhjen e vjetër ekzistuese që është rreth 130 km, rreth 50 km më e shkurtër. Ka një gjerësi të planifikuar prej 10.5 m, një pjerrësi maksimale 6,99%.

Shpejtësia e planifikuar është parashikuar të jetë rreth 60 km në orë. Koha që shkurtohet është më pak se 1 orë, që përftohet nga rruga e re. Lartësia e rrugës varion nga 300 në 900 metra mbi nivelin e detit.

Kjo rrugë pa pasur disa probleme që në konceptim.

Rruga e Arbrit ka përfunduar plotësisht në 20.1 kilometër, ndërkohë që 15 kilometra të tjerë janë ndërtuar pjesërisht.