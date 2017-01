Rumani/ Bie rritja ekonomike

TEMA TE NGJASHME: Rumani



Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Statistikave, rritja ekonomike e Rumanisë u ngadalësua gjatë TM3.

Produkti i Brendshëm Bruto u rrit me 0.6% në tremujorin e tretë, duke konfirmuar të dhënat paraprake të publikuara më 6 dhjetor. Ndërsa rritja e ekonomisë gjatë TM2 ishte me 1.5%.

Në bazë vjetore, rritja e PBB-së arriti në 4.5% në tremujorin e tretë krahasuar me 5.8% në tremujorin e dytë.

Ekonomia u zgjerua 4.3% në vit në tremujorin e tretë, shifër kjo e rishikuar nga të dhënat paraprake të cilat ishin në 4.4%.