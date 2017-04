Rumani/ First Property Group shet depon logjistike për 3.2 milionë euro

Sipas agjencisë së informacionit, AIM, First Property Group do t’i shesë Aquila Part Prod, një depo logjistike kundrejt vlerës prej 3.2 milionë eurosh. Kjo depo në Ploiestri është një nga pronat e kompanisë në këtë zonë dhe shitja e saj do të rezultojë në një fitim prej 1 milion dollarësh nga mbledhja e taksave dhe në një kthim të investimit me rreth 50%. Firma logjistike Aquila, kontrata e qiramarrjes e së cilës skadon në korrik të këtij muaji, do të […]

