Rumani/ Parlamenti miraton lehtësimin e taksave për pensionistët

Dhoma e Ulët e Parlamentit të Rumanisë miratoi më 5 janar shkurtimin e taksave për pensionistët. Këto masa do të hyjnë në fuqi në shkurt, sipas të cilave, pensionet shtetërore nën 2,000 lei (443 Euro) në muaj nuk do t’i mbahet taksë, pra do të lirohen nga taksimi, si dhe do të përjashtohen nga 5.5% i kujdesit shëndetësor.

Me një vlerë afërsisht 1.2 miliardë lei, ata këtë vit janë pjesë e programit të reformave fiskale të Partisë Social Demokrate, e cila fitoi zgjedhjet në mes të muajit dhjetor të 2016 dhe do të qeverisë në koalicion me aleatin e majtë të fuqishëm, ALDE, pas marrjes së votave me mirëbesim të plotë.

Kryeministri i ri socialdemokrat, Sorin Grindeanu, dëshiron gjithashtu të rrisë pensionin minimal të shtetit me 30% në 520 lei (115 euro) të rrisë shpenzimet dhe të heqë edhe disa taksa të tjera. Koalicioni pritet që të zbatojë edhe një rritje prej 16% për pagat minimale në 1,450 lei (321 euro) që prej 1 shkurtit.

Fondi Monetar Ndërkombëtar pret që Rumania, një vend me 20 milionë, nga të cilët rreth 5.3 milionë janë pensionistë, të ketë një rritje ekonomike prej rreth 5%, e cila do të jetë më e larta në Bashkimin Europian.

Por disa ekonomistë janë të shqetësuar se masat fiskale mund të shkelin kufirin prej 3% të vendosur nga BE-ja, këtë vit, duke rritur rrezikun e sanksioneve nga Brukseli. Romania është vendi i dytë më i varfër në BE pas Bullgarisë. Sipas një raporti të fundit, pothuajse gjysma e bullgarëve (48%), dhe më shumë se 40% e rumunëve rrezikohen nga varfëria.