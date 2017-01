Rumani/ Parlamenti miraton lehtësimin e taksave për pensionistët

Dhoma e Ulët e Parlamentit të Rumanisë miratoi më 5 janar shkurtimin e taksave për pensionistët. Këto masa do të hyjnë në fuqi në shkurt, sipas të cilave, pensionet shtetërore nën 2,000 lei (443 Euro) në muaj nuk do t’i mbahet taksë, pra do të lirohen nga taksimi, si dhe do të përjashtohen nga 5.5% i kujdesit shëndetësor. Me një vlerë afërsisht 1.2 miliardë lei, ata këtë vit janë pjesë e programit të reformave fiskale të Partisë Social Demokrate, e […]

