Rumani, Parlamenti miraton rritjen e pagave të sektorit shtetëror për 2018

Dhoma e Ulët e Parlamentit të Rumanisë miratoi një projektligj të pagave të sektorit publik, që parashikon një rritje prej 25% në të gjithë bordin që nga janari 2018, pavarësisht kritikave nga Komisioni Europian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar.

Ministri i Financave, Viorel Stefan, deklaroi se rritjet e mëtejshme për personelin e sektorit shëndetësor, duke përfshirë mjekët, infermierët dhe punëtorët e arsimit janë shtyrë për më vonë.

Qeveria e majtë socialdemokrate, e cila ka një shumicë të fuqishme në Parlament, tha në prill të këtij viti se do të dyfishojë pagat e punonjësve të shëndetësisë dhe të arsimit me 50% në fillim të vitit të ardhshëm.

Ndikimi i rritjes së pagave u vlerësua afërsisht në 76 miliardë leu për vitin 2018, ose rreth 8.6% të Produktit të Brendshëm Bruto, që shihet si një normë e qëndrueshme nga qeveria. FMN-ja dhe Komisioni Europian i kanë kritikuar rritjet e planifikuara, duke thënë se ato do të mbushin deficitin fiskal dhe borxhin publik në ekonominë me rritje më të shpejtë të Bashkimit Europian.

Ndërlikimi i mëtejshëm i parashikimit fiskal është një plan nga partia qeverisëse për të ulur taksat e të ardhurave dhe të sigurimeve shoqërore, duke filluar nga viti 2018.

Në maj, ministri i Financave tha për ‘Reuters’ se tatimi mbi të ardhurat do të ulet nga 16%. Ai tha se taksat e sigurimeve shoqërore, që momentalisht arrijnë në 39.25% të pagave dhe paguhen si nga punëdhënësit dhe punëtorët e tyre, do të ulen në 35%. Ato do të paguhen vetëm nga punëtorët, jo nga punëdhënësit, tha ai.

Kjo gjë nënkupton se një pjesë e mirë e rritjes prej 25% të pagave do të kthehen sërish në buxhetin e taksave.

Komisioni Europian vlerëson se Rumania do të udhëheqë deficitet më të mëdha buxhetore të BE-së, si për këtë vit ashtu edhe për vitin e ardhshëm, me 3.5% dhe 3.7% të PBB-së, respektivisht.