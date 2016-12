Rumani/ Prodhimi industrial u rrit me 0.8% në muajin tetor

TEMA TE NGJASHME: rumania



Prodhimi industrial i Rumanisë shënoi një rritje prej 0.8% gjatë muajit tetor, pasuar kjo edhe nga një rritje e fortë në sektorin e prodhimit, të dhëna këto nga Instituti Kombëtar i Statistikave. Ndërsa sektori i minierës dhe i prodhimeve gurore pësuan rënie, përkatësisht me 10% dhe 4.5% secila. Por krahasuar me një muaj më parë (në shtator), prodhimi industrial ra me 0.7%, edhe pse pati një rritje me 0.4% në sektorin e prodhimit.