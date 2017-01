Rusia redukton prodhimin e naftës me 300 mijë fuçi në ditë

Ministrat e Arabisë Saudite dolë me një deklaratë ku nënvizonin rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes së arritur në nëntorin e kaluar me vendet anetare dhe jo anëtare të OPEC për të reduktuar prodhimit. Pjesë e kësaj marrëveshje u bë dhe Rusia.

Prodhimi i naftës ruse qendroi i pandryshuar në nivelin 11.21 milionë fuçi në ditë, në nivelin më të lartë prej 30 vitesh, sipas të dhënave të Ministrisë së Energjisë.

Rusia po përgatitet për të reduktuar prodhimin me rreth 300 mijë fuçi në ditë gjatë gjysmës së parë të vitit 2017, si pjesë e një pakti global me anëtarët e OPEC-ut për të ribalancuar tregun.

Çmimet e naftës u mbyllën në vlerën 56,82$, thuajse duke u dyfishuar nga vlerat e ulëta që pësuan gjatë 2016-ës.