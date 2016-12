Serbi, paralajmërohet pushimi i 5,000 punonjësve të administratës publike

Numri i të punësuarve në administratën shtetërore në Serbi gjatë vitit 2017 do të ulet me rreth 5,000 persona.

Ministrja serbe e Administratës Shtetërore dhe Pushtetit Lokal, Ana Bërnabiq tha për televizioni shtetëror RTS se numri më i madh i nëpunësve të pushuar shtetërorë do të jetë në Ministrinë e Arsimit dhe të Shëndetësisë. Bërnabiq theksoi se momentalisht në administratën shtetërore, shërbimet publike, organet e pushtetit lokal dhe në ndërmarrjet komunale në Serbi janë gjithsej 425,683 të punësuar ose 23,600 më pak sesa në dhjetor të vitit 2014.

“Kjo paraqet ulje me 4.7% “, theksoi Nërnabiq.

Sipas saj përveç 425,683 punonjësve në administratë, në ndërmarrjet publike janë punësuar edhe 147,000 persona, të cilët gjatë vitit 2017 gjithashtu do të jenë pjesë e një procesi të veçantë të racionalizimit.