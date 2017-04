Serbi/ Qeveria i heq kompanisë IMI, taksën e turizmit

TEMA TE NGJASHME: Serbi



Kompanisë Integrated Micro-electronics (IMI) i është hequr taksa e turizmit nga qeveria serbe në mbështetje të saj dhe për t’i krijuar kushte sa më të përshtatshme dhe lehtësi në prodhimin e pajisjeve elektronike në vend.

Kjo nismë konsiston në heqjen e taksës së turizmit për një periudhë 10-vjeçare, duke filluar që nga viti i parë fitimprurës dhe përfshin edhe stimuj të tjerë në para, në vlera deri në 8.5 milionë dollarë, por të bazuara në normën e rritjes së nivelit të punësimit dhe rritjes së të ardhurave. Ky investim 32 milionë dollarësh do të shtrihet në një periudhë kohore nga 2017 deri në 2027.

Ky objekt do të ngrihet në Nis të Serbisë, sepse është edhe më afër centralit tonë në Bullgari, shprehet z. Tan nga IMI-ja. Nisi është një nga qendrat më të rëndësishme inxhinierike dhe teknike të Europës Lindore dhe është vendi ideal për zhvillimin e proceseve prodhuese të IMI-së.

Sipas rregullores serbe, realizimi i këtij projekti do të lehtësojë zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë serbe dhe do të kontribuojë në përmirësimin e përgjithshëm të konkurrencës së vendit si një ndër zonat më të rëndësishme në fushën e investimeve.

IMI ofron shërbime në prodhimin e pajisjeve elektronike në një segment shumë të gjerë si pajisje elektronike për automjetet, industriale, mjekësore, në fushën e telekomunikacionit etj.

P.sh., sektori që merret me pajisjet elektronike për automjetet ofron zgjidhjet e përshtatshme për mbrojtjen dhe sigurinë e tyre. Operacionet në Filipine shënuan një rritje prej 2% në 221 milionë dollarë. Një rritje e tillë ndikoi në rënien e shpenzimeve të fryra, në zvogëlim të humbjeve në këmbimet në monedhë të huaj dhe në forcimin e aktivitetit ekonomik.