Serbi/ Qeveria i heq kompanisë IMI taksën e turizmit

TEMA TE NGJASHME: Serbi



Kompania Integrated Micro-Electronics (IMI), një furnizues global në shërbimet e prodhimeve elektronike, ka konfirmuar se i është hequr taksa e turizmit nga autoritetet serbe.

Në një njoftim në Bursën e Filipineve më 27 mars, IMI tha se i është dhënë mbështetje financiare nga ana e Këshillit për Zhvillim Ekonomik të Serbisë në formën e stimujve të heqjes së taksave për të ndihmuar në financimin e ndërtimit dhe funksionimit të lehtësive të reja në sektorin e prodhimeve elektronike.

Centrali do të prodhojë mallra elektronike në qytetin serb të Nishit, dhe sipas deklaratës, marrëveshja parashikon që periudha e investimit do të jetë nga 2017 deri në 2026.

Shefi i financës i kompanisë IMI, Jerome S. Ta, tha për gazetën Business World se kjo lehtësi konsiston në heqjen e taksës së turizmit për një periudhë dhjetëvjeçare, duke filluar që në vitin e parë fitimprurës të centralit, një formë kjo për të qenë në përputhje me realizimin e investimeve dhe objektivave të të ardhurave.