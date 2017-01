Serbi, shtëpitë në periferi nuk preferohen për blerje

Në Serbi, për një kohë të gjatë shtëpitë në fshat janë shumë të lira. Janë banesa me të gjitha lidhjet e nevojshme infrastrukturore.

Portali B92 bëri një hulumtim me qytetarët e Serbisë nga Novi Sadi nëse ishin mësuar tashmë me jetën në qytet, me pak gjelbërim, shumë beton, pa vende parkimi. Reportrei e pyet një qytetare nëse do të dëshironte që këtë ta ndërronte dhe të shkonte për të jetuar në fshat dhe merr përgigje negative.

Agjencitë e pasurive të patundshme janë të mbingarkuara me ofertat për shitjen e shtëpive të fshatit. Ata janë zakonisht larg rrugës kryesore.

“Ka shumë e shtëpi të zbrazëta, por sidomos në ato fshatra që nuk janë interesante çmimet janë në mes të tre, katër, pesë mijë euro”, tha për B92, Gordana Bozic, pronare e një agjencie të pasurive të patundshme, raporton Gazeta Express.

Pyetjes së reporterit nëse ishte e vërtetë se po ofrohen shtëpi me çmime 1,200 – 1,300 euro, Gordana Bozic iu përgjigje se po. ” Është e vërtetë dhe askush nuk po interesohet për to edhe pse janë me kushte për banim./GazetaExpress/.