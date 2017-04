Sevenhugs, telekomanda inteligjente

Sevenhugs do të zëvendësojë shumë shpejt tëgjithë telekomandat që përdorim në shtëpi. Do të dalë në qershor të vitit 2017 dhe do të kushtojë 299 dollarë Nëse kohët e fundit keni pasur ndonjë problem me telekomandën, ndoshta është rasti t’i hidhni një sy botës së Internet of Things. Sevenhugs ka realizuar një telekomandë smart, e cila, siç pretendon kompania, mund të sinkronizohet me 25 mijë pajisje të ndryshme. Harrojeni telekomandën klasike. Në këtë pajisje nuk do të gjeni asnjë buton […]

Monitor Online Për të lexuar artikullin e plotë abonohuni në Login Informacion rreth Abonimeve