Shkollat më të mira të biznesit në Europë

Të diplomohesh në biznes, menaxhim apo financë mund të jetë trampolina për një karrierë fitimprurëse në bankë, financë apo në industri.

Këtë javë, Financial Times prezantoi renditjen finale të 2016-ës e shkollave të biznesit në Europë, duke renditur universitetet më prestigjioze për sa i përket perspektivës akademike dhe të punësimit.

Financial Times mori të dhëna nga shkollat e biznesit, përfshirë dhe pagat mesatare, të diplomuarit e tyre përfitojnë një rritjen page që në vitin e tretë të përfundimit të shkollës. Të dhënat e mbledhura u përdorën për të krijuar listën të të gjitha shkollave më të mira për ata që aspirojnë që të bëhen bankierë, investitorë apo biznesmenë.

Shkollat janë të shpërndara në pothuajse të gjithë kontinentin, megjithatë Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Zvicra kanë më shumë universitete në krye të klasifikimit.

Më poshtë po iu listojmë shkollat më të mira europiane në rend zbritës:

17. Grenoble Ecole de Management– shkolla franceze e biznesit është prej disa nga shkollat e vendit në këtë listë. Në renditjet e mëparshme të Finacial Times është parë se rroga mesatare e studentëve të kësaj shkolle është 93 mijë dollarë, dhe ata që posedojnë një Master në Administrim Biznesi përfitojnë një rritje rroge me rreth 80%.

16. Imperial College Business School– një nga universitetet më të mira të Londrës, është i mirënjohur për kurset bazë të njohurive matematike dhe shkencore, por ofron dhe shkollën më të mirë të biznesit gjithashtu. Studentët e kësaj shkolle përfshijnë dhe ish Drejtorë Ekzekutivë të Singaporë Airlines dhe të Rolls Royce.

15. Vlerick Business School– pjesë autonome e Universitetit katolik të Leuven, një prej shkollave më të mira belge, Vlerick ka më pak se 400 student. Megjithatë arrin të nxjerrë studentët më të mirë, përfshirë dhe drejtorin ekzekutiv të Nestle, Paul Bulcke.

14. Edhec Business School– shkolla,e cila ndodhet në Lille, Francë, por që i jep kurset e saj të biznesit në qytetin Bregdetar të Nice, ishte i renditur i 26-i sipas renditjes globale të universiteteve nga Financial Times, dhe i 14-i në renditjen europiane të shkollave të biznesit.

13. Judge Business School, University of Cambridge– i renditur vazhdimisht si një prej tre universiteteve më të mira të botës, Cambridge është i mirënjohur për mësimdhënien në shkenca dhe për arsimimin e kryeministrave. Shkolla e biznesit zhvillon klasat më të mira në botë.

12. ESCP Europe– ESCP është një shkollë pan-europiane, me kampuse universitare në gjashtë qendra të mëdha të biznesit, si Londër, Berlin, Paris, Torino, Madrid dhe Varshavë, si dhe njëkohësishtë është shkolla më e vjetër e biznesit në botë, themeluar në 1819.

11. Said Business School, University of Oxford- Oxfordi është sinonim i politikanëve Britanikë dhe drejtuesvë më të njohur të industrisë, studentë të tij kanë qenë Ëinklevoss Tëins, i cili akuzoi themeluesi e Facebook Mark Zucherberg, të cilin ai e akuzoi se i ka vjedhur idenë në kohën kur studionin në Havard së bashku.

10. Rotterdam School of Management, Erasmus University– shkolla kryesore e biznesit në Holandë, Rotterdam School of Management, Erasmus University ka shkolluar ish drejtorin ekzekutiv të FTSE 100 dhe të gjigandit holandez të bankave ING.

9. International Institute for Management Development-kjo shkollë e ndodhur në Laussane, Zvicër, dhe është shkolluar Kryeministri holandezMark Rutte. Shkolla është një nga pesë më të mëriat në botë në renditjen e Financial Times.

8. IESE Business School– shkolla është e lidhur me Universitetin e Navarra-s në Spanjë, dhe është prezantuar fillimisht si një Organizatë katolike e Opus Dei. Ka kampuse në Barcelonë, Madrid dhe Nju Jork.

7. Bocconi- Shkolla e menaxhimit Bocconi në Milano është zyrtarisht shkolla më e mirë e biznesit në Itali, sipas Financial Times. Nxënës të kësaj shkolle ka qenë dhe ish kryeministri italian Mario Monti, si dhe futbollisti Clarence Seedorf.

6. ESADE Business School- shkurtim për Escuela Superior de Administración y Direçión de Empresas, është i vendosur në Barcelonë dhe ka programin e tetë më të mirë në botë për sa i përket menaxhimit të biznesit.

5. Universiteti i St Gallen– i specializuar në administrim biznesi, ekonomiks, drejtësi dhe çështje ndërkombëtare, është surpizë klasifikimi në krye të renditjes, megjithëse ëshrë universiteti ku është shkolluar ish drejtori ekzekutiv i Deutche Bank dhe drejtuesi aktual i Bankës së Qipros, Josef Ackermann.

4. IE Business School-një tjetër shkollë spanjollë që është në krye të renditjes së Financial Times për sa i përket shkollave më të mira të biznesit në Europë. Studentët e diplomuat në këtë universitet kanë të ardhura mesatare prej 159,266 dollarë.

3. INSEAD- universiteti i drejtorit ekzekutiv të Credit Suisse Tidjane Thiam, ndodhet rreth 35 milje nda Parisi, në qytetin e Fontainebleau. Renditeti i treti në klasifikimin e FT për shkollat më të mira në Europë për të dytin vit radhazi.

2.HEC Paris- shkolla parisiene e biznesit ka qenë kryesuesja e listës së FT për tre vite me rradhë. Shumë prej drejtuesit e kompanive më të mëdha franceze i kanë kryer studimet aty, përfshirë drejtorin e L’Oreal, Jean-Paul Agon dhe kryetarin e BNP Paribas Baudouin Prot.

1. London Business School– zyrtarisht shkolla më e mirë e biznesit në Britani dhe në të gjithë botën, sipas FT, ka qenë shkolla më e mirë në kontinent për tre vite rresht.