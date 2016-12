Shtesa natyrore e popullsisë në rënie të shpejtë, në korrik-shtator  8% me pak se vjet

Prej emigracionit të lartë dhe të rinjëve kryesisht shtesa natyrore e vendit tonë i është kthyer rënies me ritme të shpejta.

Në tremujorin e tretë INSTA raportoi se, statistikat vitale pasqyrojnë një rënie vjetore me rreth 8,8 % të shtesës natyrore të popullsisë.

Lindjet gjatë tremujorit të tretë të këtij viti ishin 7.602 duke pësuar një rënie me 12,8 % krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë.

Gjatë tremujorit të tretë 2016, numri i vdekjeve ishte 4.453 duke shënuar gjithashtu një rënie me 15,4 % krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2015.

Shetsa natyrore e popullisë ka pësuar rënie sistematike që nga viti 1990 me disa përjashtime. Por rënia më e madhe e këtij treguesi ka ndodhur vitin e kaluar, ku sipas të dhënave të të INSTAT shtesa nëtyrore pësoi një rënie me 31%.

Që nga viti 2009 shtesa natyrore e popullisë kishte pësuar frenim të rënies duke u kthyer në vlera të rritjes deri në vitin 2014, ku me pas rikthimi i flukseve emigratore e ka rikthyer sërish rënien.

Gratë në Shqipëri po lindin gjithmonë e më pak fëmijë duke ngadalësuar kështu shtesën natyrore të popullsisë.

Në vendin tonë norma bruto e lindjeve llogaritet mesatarisht 11 lindje për mijë banorë gjatë vitit 2015.

Vlera më e lartë u arrit në qarkun e Dibrës me 13,6 lindje për mijë banorë, ndjekur nga qarku i Kukësit (13,5). Normat më të larta të lindshmërisë gjenden në pjesën verilindore të vendit tonë. Ka vetëm një qark norma e të cilit është më e vogël se 9,5 lindje për mijë banorë në vitin 2015, ky është qarku i Vlorës me normën bruto të lindjeve (9,4).

Pjesa qëndrore e territorit të Shqipërisë ka norma bruto të lindjeve relativisht të larta duke lëvizur nga 11-12 lindje për mijë banorë në vitin 2015. Renditen qarku i Tiranës me 12,1 lindje për mijë banorë, qarku i Lezhës me 11,9 duke vijuar me qarkun e Durrësit me 11,7 lindje për mijë banorë, e qarku i Elbasanit me 11.