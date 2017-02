Si Inteligjenca Artificiale do të ndryshojë procesin e menaxhimit

Këmbana të shumta alarmi kanë rënë së fundmi në lidhje me faktin se Inteligjenca Artificiale do të zëvendësojë forcën punëtore. Por përpara se një gjë e tillë të ndodhë, duhet që edhe menaxherët e niveleve të ndryshme të mësohen dhe të ndihen sa më komodë me teknologjinë e fundit. Edhe pse mbase jo në një kohë shumë të afërt, por do të vijë një moment kur inteligjenca artificiale do të zëvendësojë një pjesë të mirë të forcës punëtore, fillimisht ato sektorë që kanë të bëjnë me punë fizike dhe mbi të gjitha do ta bëjë një gjë të tillë në një kohë më të shkurtër, më mirë dhe me kosto më të ulët.

Sipas një sondazhi të kryer së fundmi ku janë intervistuar 1,1770 menaxherë nga 14 shtete të ndryshme, ku vetëm 37 prej menaxherëve i ishin prezantuar tranformimet dixhitale që do të ndodhnin në kompaninë e tyre dhe duke përdorur të dhënat e po të njetës anketë, u identifikuan 5 ndryshimet që duhet të bëjë çdo menaxher për t’u përmirësuar në maksimum dhe “për të mbajtur sa më larg të munden robotët”.

1: Besojuni ekspertëve të inteligjencës artificiale

Sipas studimit të mësipërm, menaxherët e të gjitha niveleve shpenzojnë shumë prej kohës së tyre duke u marrë me detyra të tilla si koordinime dhe kontrolle të ndryshme në administratën në të cilën ata punojnë.

Sipas përfundimeve të po të njetit sondazh të publikuar në “The Associated Press” rreth 86 për qind e 4,400 menaxherëve të intervistuar ranë dakort për asistencën dhe mbështetjen e Inteligjencës Artificiale në detyra të tilla si kontrollimi dhe raportimi.

2: Përqëndrohuni në procesin analitik



Në këtë pikë Inteligjencës Artificiale do t’i duhet edhe shumë kohë përpara se të jetë në gjendje të merret edhe me procesin analitik të çështjeve të ndryshme. Menaxherët vënë në përdorim njohuritë e tyre të akumuluara ndër vite në organizimin, reflektimin dhe analizën e çështjeve të ndryshme. Dhe ky është edhe thelbi i aftësisë që kanë njerëzit për të gjykuar, arsyetuar– vënja në përdorim e njohurive, eksperiencës dhe ekspertizës në lidhje me vendime të rëndësishme që atyre u duhet të marrin.

3: Trajtojini makinat inteligjente si “kolegët tuaj”

Menaxherët të cilët i kanë pranuar makinat inteligjente si “kolegët e tyre” janë shprehur se nuk ka asnjë arësye se përse njerëzit duhet të tregohen raciste ndaj tyre, sepse në fund të fundit ata janë thjesht makineri, edhe pse inteligjente madje shumë inteligjente. Ndërsa aftësia që kanë njerëzit për të gjykuar dhe arsyetuar nuk mund të automatizohet ndonjëherë, makineritë inteligjentë mund të jenë “kolegë” bashkëudhëtarë shumë efikasë, sepse ata mund të ndihmojnë në punët kërkimore, organizuese etj. 78 për qind e menaxherëve të intervistuar u shprehën se në të ardhmen do t’i besojnë plotësisht mbështetjes së dhënë nga makinat inteligjente.

4: Menaxherët – dizenjues

Menaxherët – dizenjues sjellin së bashku me idete e tyre edhe menyra të ndryshme krative të realizimit dhe vënjes së tyre në praktikë. Në këtë mënyrë ata sjellin të menduarit kreativ në procesin e punës së ekipit të tyre, gjë që “kolegët” inteligjente nuk e bëjnë dot.

5: Socializimi dhe bashkëpunimi

Pjesa më e madhe e menaxherëve që ishin pjesë e këtij sondazhin u përqëndruan në rëndësisnë e aftësisë së të menduarit dhe padashur lanë në hije anën tjetër njerëzore siç është socializimi dhe bashkëpunimi të cilat janë pikërisht këto që do të bëjnë diferncën e madhe me kolegët e Inteligjencës Artificiale.

Në një të ardhme qoftë të afërt apo jo, puna e Inteligjencës Artificiale do t’i japë provat se do të jetë më pak e kushtueshme, më efikase dhe më objektive se ajo e qënieve njerëzore. Por një skenar i tillë nuk duhet të shkaktojë shqetësime tek njerëzit, sepse një gjë e tillë do të jetë një ndihmese e madhe edhe për vetë ata dhe do t’i krijiojë atyre luksin e madh që të përqëndrohen në çështje më të rëndësishme dhe mbi të gjitha me ato çështje me të cilat vetëm Inteligjenca njerëzore mund të merret.