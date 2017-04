Si të mirëpresim punonjësit e rinj

Të bëhesh pjesë e një skuadre pune dhe pjesë e kulturës së një kompanie të caktuar mund të jetë shumë e vështirë, sidomos kur shkoni në një kompani të re.

Tregojini gjëra të vogla, në dukje të parëndësishme

Nëse keni një punonjës të ri në skuadrën tuaj të punës, trgojini atij fillimisht gjërat më të vogla, të cilat në dukje ngjajnë si më të parëndësishmet por që ndonjëherë mund të jenë ato më të sikletshmet. Tregojini punonjësve të rinj sesi punon fotokopja, printeri, makina e ekspresit të kafesë, se ku mund të shkojnë të konusmojnë drekën ditën e parë të punës etj.

Lërini t’ju monitorojnë

Nëse keni koleg pune një punonjës të sapoardhur me të cilën do të punoni mbi çështje të përbashkëta, këshillohet që ta lini t’ju monitorojë. Një gjë e tillë nënkupton që ju ta lini atë që t’ju shikojë gjatë procesit të punës sepse kjo gjë do të jetë shumë produktive spese është një ndër mënyrat më të shpejta për t’u integruar në procesin e punës.

Vërini punonjësit aktualë në dijeni

Përpara se një punonjës i ri të vijë në zyrën tuaj, këshillohet që ju praraprakisht t’i njoftoni punonjësit aktualë për ardhjen e tij. Një gjë e tillë do t’i bëjë ata të ndihem më të mirëpritur dhe jo totalisht të huaj, sidmos në ditën e parë të punës.

Konsumoni bashkë me ta orarin e pushimit

Dita e parë është me e sikletshmja nga të gjitha. Është fiks, si dita e parë në kampin gjatë pusheve të verës ku nuk njeh askend. Kjo është një nga arsyet për të cilat këshillohet që sidomos gjatë ditës së parë të punës ju t’i ftoni ata për të ngrënë drekë së bashku apo për të konsumuar së bashku kohën e lirë, një mënyrë mjaft e mirë kjo e fundit edhe për t’u miqësuar.

Tregojini atyre shembuj projektesh konkrete jo vetëm fjalë

Këshillohet që punonjësve të rinj t’i tregoni shëmbuj konkrete sesa t’i shpjegoni gjithçka me fjalë. Shembujt konkretë (psh një video apo imazhe të ndryshme të përdorura gjatë një fushate të caktuar) janë më lehtësisht të fiksueshme sesa prezantimet me fjalë.

Socializohuni

Po kthehet në rutinë të kulturave të kompanive të ndryshme organizimi i festave pas pune apo i udhëtimeve me kolektivin e punës. Një gjë e tillë bëhet kryesisht që punonjësit të socializohen me njëri-tjetrin dhe të tregojnë anën e tyre më pozitve duke qenë se nuk janë në presionin e punës. Këshillohet që në këto takimi të ftoni edhe punonjësit e rinj, sepse kjo do të ishte një mënyrë mjaft e mirë për t’u njohur me ta.