Si të nënshkruani elektronikisht për të marrë lejet e ndërtimit; Ja hapat që duhet të ndiqni

Nëse një qytetar do të dojë që të bëjë punime në banesë do të duhet të aplikojë online për leje ndërtimi, si dhe të nënshkruajë elektronikisht. (Përjashtim bëjnë rastet kur kjo nuk është e nevojshme e që ka të bëjë me riparimet e brendshme apo të fasadës).

Aplikimi bëhet nëpërmjet Kartës së Identitetit, e cila duhet të aktivizohet. Kjo bëhet në pikat që kompania “Aleat” (që bën pajisjen me karta ID) që ka në të gjithë vendin.

Pasi të bëni aktivizimin, për të përdorur elektronikisht kartën e identitetit, ju nevojitet një lexues karte. Ai lejon që kompjuteri të komunikojë me mikroçipin në kartën tuaj. Sipas Ministrisë së Zhvillimit Urban janë disa hapa që duhet të ndiqen nga ana e aplikantit.

Ja hapat që duhet të ndiqni

Pasi përdoruesi mbërrin te seksioni formulari i aplikimit i nënshkruar elektronikisht, ka mundësinë të zgjedhë nënshkrim elektronik me anë të USB nga AKSHI(PKI) ose nëpërmjet nënshkrimit me Aleat me kartë identiteti.

Hapi 1

Nënshkrimi me USB tek AKSHIT(PKI)

Në rastin e nënshkrimit me PKI, aplikanti ngarkon dokumentin dhe klikon butonin “Dërgo”. Aplikimi dërgohet në backend dhe përdoruesi njoftohet me email për dërgimin e aplikimit. Në rastin e nënshkrimit me Aleat, aplikanti pasi konsultohet tek faqja e Aleat në lidhje me procedurat e nevojshme për kryerjen e kësaj procedure klikon butonin “Dërgo”. Në këtë moment, aplikanti ridrejtohet tek faqja e Aleat së bashku me formularin e aplikimit.

Hapi 2

Nënshkrimi me anë të Aleat

Pasi konsulton formularin, aplikanti bie dakord me rregullat e vendosura nga Aleat dhe klikon “Pranoj të nënshkruaj”. Në këtë moment, aplikantit i shfaqet mundësia e vendosjes së kodit PIN të kartës ID. Pasi vendos PIN-in dhe klikon butonin “OK”, kryhen të gjitha verifikimet e nevojshme dhe aplikantit i kthehet përgjigjja që formulari u nënshkrua me sukses.

Hapi 3

Ridrejtimi tek faqja e Aleat së bashku me formularin e panënshkruar.

Hapi 4

Vendosja e kodit PIN.

Hapi 5:

Pritja për përgjigjen

Në rast se nënshkrimi realizohet me sukses, aplikanti ridrejtohet drejt aplikimit në eAlbania.

Hapi 6

Nënshkrimi realizohet me sukses

Në këtë moment, aplikanti ridrejtohet tek e-Albania ku edhe njoftohet për nënshkrimin me sukses të formularit. Në këtë moment, aplikanti dërgon drejt back-end aplikimin.

Ndërhyrjet që kryhen pa pajisje me leje ndërtimi:

a)Ndërhyrje të mirëmbajtjes së zakonshme, sipas nenit 2, të kësaj rregulloreje, që përfshijnë: i) ndërhyrje të jashtme për riparimin dhe zëvendësimin e rifiniturave të jashtme të ndërtesave, me kusht që të ruhen karakteristikat origjinale të tyre, si më poshtë vijon:

– rifreskimi i lyerjes, suvatimit dhe veshjes së fasadave me materiale që kanë karakteristika dhe ngjyra të njëjta me ato ekzistuese;

– pastrimi i fasadave;

– riparimi dhe zëvendësimi i dritareve dhe dyerve, qepenave dhe vitrinave (duke përfshirë përdorimin e materialeve të ndryshme), pa ndryshuar karakteristikat e tilla si, forma, ngjyra, dizajni dhe dimensionet e pjesëve të hapura dhe transparente;

– zëvendësimi i pjesshëm i mbulesës së çatisë, pa ndonjë ndryshim të formës, pjerrësisë dhe karakteristikave të veshjes;

– riparimi dhe zëvendësimi i ulluqeve e oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme;

– riparimi i ballkoneve, tarracave dhe basamakëve apo barrierave mbrojtëse;

– vendosja e hekurave mbrojtës në dritare;

– vendosja e tendave të diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave;

– sistemimi i oborreve;

– riparimi i rrethimeve ekzistuese.

ii) ndërhyrje të brendshme:

– riparimi dhe rinovimi i dyshemeve;

– riparimi dhe restaurimi i suvasë, veshjeve dhe ngjyrave;

– riparimi dhe rinovimi i dyerve dhe dritareve, përfshirë vendosjen e xhamave të dyfishtë.

iii) ndërhyrje në impiante higjieno-sanitare:

– veprat e riparimit dhe zëvendësimit të pajisjeve higjieno-sanitare dhe riparimet e impiantit;