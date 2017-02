Si të silleni me një shef arrogant për të rritur rendimentin në punë

Shumë prej nesh i ka qëlluar, të paktën një herë në jetë, të kenë të bëjmë me një shef që ka maninë e kontrollit, që do të dijë në çdo çast çdo lëvizje tonën, deri në pikën që të ndërhyjë edhe në kohën tonë të pushimit të drekës, për të ditur nëse e kemi mbyllur një punë të caktuar. Si të silleni me një shef arrogant dhe despot që pretendon se bën më mirë se ne punën tonë. Në këtë rast, së pari duhet të kuptojmë se cili është shkaku i këtij ankthi të vazhdueshëm ndaj punës sonë. Sillet kështu me të gjithë apo veç me ju?

Shpesh, një shef despot dhe i fiksuar pas kontrollit të çdo detaji të punës së punonjësve të tij, është thjesht një njeri i pasigurt, që ka frikë se mos gabojë dhe nuk arrin t’i delegojë askujt tjetër, as edhe një detyrë, qoftë edhe ato më të thjeshtat. Me kalimin e kohës, kjo mënyrë të vepruari, do ta çojë në të punuarit 24 orë në 24 dhe të pretendojë që edhe vartësit e tij të bëjnë të njëjtën gjë, të mohojnë jetën private dhe pushimin për të sakrifikuar gjithçka në emër të përsosmërisë.

Studime të shumta tregojnë që punonjësit që janë vazhdimisht nën kontroll nga shefi i tyre dhe nën presionin të vazhdueshëm stresi, janë më pak produktivë. Pa llogaritur që të kesh gjithë ditën të planifikuar, deri në detajin më të vogël, nga shefi juaj dhe me zgjidhje të diktuara për çdo problem, nuk do të ndikojë aspak për mirë në rendimentin tuaj.

Kompanitë duhet të krijojnë një ambient pune civil e produktiv, pasi njerëz të tillë mbledhin rreth tyre njerëz të ngjashëm.

Në një studim të revistës HBR (Harvard Business Review) lexohen shifra shqetësuese sa i përket sjelljes fyese të një shefi: 78 për qind e punonjësve bëhen mosbesues ndaj kompanisë, 66 për qind deklaruan rënie të rendimentit, 48 për qind deklaruan që kanë ulur qëllimisht ritmin në punë, tek 30 për qind prej tyre është ulur kreativiteti.

Gjithnjë sipas studimit të HBR, në vitin 2012, një punonjës në dy deklaronte se ishte fyer dhe trajtuar keq së paku një herë në javë nga shefi i tij, ndërsa në një studim të vitit 1998 kjo shifër ishte një në katër.

Çfarë këshillohet të bëni për t’u mbrojtur nga shefa të tillë? Rregullat janë të qarta dhe të thjeshta – shmangini sa më shumë të jetë e mundur, është e rëndësishme që të shkëputeni sa më shumë nga ana emocionale dhe të kuptoni se puna nuk është gjithçka.

Për fat të keq, pavarësisht ndjesive që përjetoni, nuk është e mundur të mbijetoni për gjatë në atë ambient, kështu që këshilla është “Mbathjani dhe bëni gjithçka për të ndryshuar ambient”.

Të durosh fyerjet dhe abuzimet e një shefi me hënë është sigurisht e dhimbshme dhe rraskapitëse.

Në pjesën më të madhe të rasteve, stresi që gjenerohet nga kontakti i drejtpërdrejtë me një shef të tillë menaxhohet duke shmangur në çdo formë kontaktin dhe komunikimin me të, por kjo ndoshta nuk është taktika më efikase për mirëqenien emocionale.

Studime të shumta janë fokusuar në efektet negative të sjelljes së një shefi prepotent dhe pasojave tek performanca e atyre që punojnë me të, mbi të gjitha studimet janë përqendruar në analizën e strategjive mbrojtëse të “viktimave” dhe vlerësimit në rendimentin e punës së tyre.

Nga rezultatet ka dalë se në pjesën me të madhe të rasteve, ata kanë zgjedhur të shmangin çdo formë kontakti me shefin (kur ka qenë e mundur) dhe të kërkojnë mbështetjen e kolegëve të tyre. Por në anën tjetër, pothuaj askush nuk ka zgjedhur të përballet me situatën drejtpërdrejtë dhe të përdorë një komunikimi ballë për ballë.

Ky studim, për fat të keq, sjell pak ose aspak përfitim, për ata që, për shkak të kushteve ekonomike, janë të detyruar të durojnë fyerjet e shefave të tillë. Por, megjithatë, mund të jetë i dobishëm për ndonjë drejtues të zgjuar që do të pyesë dhe kuptojë se pse rendimenti është i ulët dhe askush nuk është i kënaqur.