Sigurime 11-mujori, Sigal humb terren: Eurosig/Insig në rritje

Rreth 12.5 miliardë lekë ose rreth 9% më shumë të ardhura u grumbulluan nga primet e shkruara bruto të sigurimeve të Jo- Jetës në fund të muajt nëntor.

Nga të dhënat e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare vihet se se edhe gjatë këtij viti tregu mbeti i orientuar sërish tek sigurimet e Jo-Jetës, të cilat sollën 93.71% të vëllimit të përgjithshëm të primeve.

Por, ritmit të rritje se primeve të shkruara bruto nuk iu përgjigj në të njëjtën nivel numri i kontratave i cili tregon edhe policat e paguara nga konsumatorët, që u rritën në një numër fare të ulët më rreth 2%. Kjo tregon se rritja e të ardhurave erdhi për shkak të çmimeve më të larta të policave, të diktuara në masën më të madhe nga sigurimet e detyrueshme, veçanërisht ato motorike. Po sipas të dhënave të AMF-së sigurimet motorike gjatë priudhës janar – nëntor 2016 u rritën me rreth 11.5% krahasuar e të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Produkti TPL në 11 muaj pati një rritje prej 10.27% të volumit të primeve të shkruara bruto. Kjo u shoqërua edhe me një rritje të numrit të kontratave prej 4.67% krahasuar me periudhën janar-nëntor 2015.

Ndërsa kompania me rritjen më të lartë të primeve për këtë periudhë ishte Albsig me rreth 33.6%, e ndjekur nga Insig me rreth 26.1%.

Kompania që udhëheq tregun Sigal Uniqa Group Austria vazhdon të humbasë kuota. Në periudhën janar – nëntor 2016 ajo zuri rreth 27.7% nga rreth 28.7% që zinte në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Pas e ndjek Eurosig/Insig e cila zotëroi në fund të kësaj periudhe rreth 22% të tregut. Gjatë vitit 2017, aktiviteti i Insig pritet të ndahet, veçmas jeta nga Jo-Jeta.

Sipas AMF-së për tregun e sigurimeve, gjatë vitit të ardhshëm mbetet si sfidë realizimi i mbikëqyrjes me fokus rrezikun dhe ndërtimi i profilit të rrezikut për gjithë shoqëritë e sigurimit.