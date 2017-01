Skema: Të blesh shtëpi me para në dorë, jo aq e vështirë

Jo zyrtarisht, të gjithë aktorët e tregut, ndërtues dhe agjentë të pasurive të paluajtshme, tregojnë se paratë e gjeneruara nga aktivitetet e jashtëligjshme po investohen në pasuri të paluajtshme. Nëse u thua menaxherëve të shitjeve se do të blesh një shtëpi me para në dorë, ata tregohen të gatshëm të të “ndihmojnë”. Madje menaxheri i shitjeve të një prej shoqërive të ndërtimit tha se shumica e blerjeve të apartamenteve ishin bërë me pagesë të plotë. Skema e zakonshme dhe e […]

