Sportistët më të pasur të planetit për 2016; Cristiano Ronaldo në krye të klasifikimit, lë pas Messi e LeBron

Cristiano Ronaldo, përveç trofeve me Real Madridin, kombëtaren portugeze dhe ‘Topit të Artë’, mund t’i gëzohet edhe një titulli të rëndësishëm. Sipas klasifikimit vjetor të revistës ‘Forbes’, fenomeni luzitan është sportisti më i paguar në botë për vitin 2016. CR7 ka fituar në këtë vit 88 mln dollarë, duke i dhënë fund hegjemonisë së dyshes Tiger Woods/Floyd Mayweather Jr, të cilët kanë dominuar në 16 sezonet e fundit. Lojtari i Real Madridit është futbollisti i parë dhe i dyti pjesëtar i një skuadre pas Michael Jordan, që i gëzohet kreut të këtij klasifikimi.

Në këtë renditje, Ronaldo ka lënë prapa rivalin legjendar të Barcelonës Leo Messi, i cili ndalet te shifra 81,4 mln dollarë dhe fenomenin e NBA, LeBron James, basketbollist i Cleveland Cavaliers, i treti me 77,4 mln dollarë. Duhet të kujtojmë se në këtë klasifikim revista ka llogaritur jo vetëm të gjithë burimet e të ardhurave që vijnë nga kontratat milionëshe të firmosura me klubet respektive, por edhe fitimet nga sponsorët e ndryshëm, si dhe çmimet individuale të turneve sportive si p.sh. tenisi apo golfi.

Top 5 e mbyll, pavarësisht dëmtimeve fizike, tenisti zviceran Roger Federer me 67,8 mln dollarë, 60 mln prej të cilave të ardhura që vijnë nga sponsorët dhe basketbollisti Kevin Durant, i Oklahoma City Thunder me 56,2 mln dollarë. Novak Djokovic, ish-numri 1 i tenisit botëror, renditet i shtati me 56 mln dollarë, ndërsa Andy Murray, numri 1 në botë në renditjen e përgjithshme të ATP, është i 74-ti me 23 mln dollarë. Në këtë klasifikim TOP 100 janë veç dy femra, të dyja teniste: Serena Williams me 29 mln dollarë dhe Maria Sharapova me 21,9 mln dollarë, pavarësisht skualifikimit

Mes 100 më të mirëve janë sportistë nga 23 shtete dhe 10 disiplina të ndryshme.

Në këtë listë janë të përshirë 5 sportistë anglezë. Lewis Hamilton i 11-i (46 mln dollarë); Rory Mcllroy i 17-i (42.6 mln dollarë); Gareth Bale i 25-ti (35 mln dollarë); Wayne Rooney në të 49-in (26.1 mln dollarë) dhe pikërisht Murray në vendin e 74-t (23 mln dollarë).

Sportisti me moshën më të re në këtë listë është futbollisti brazilian i Barcelonës, Neymar, me një fitim prej 52,8 mln dollarësh.