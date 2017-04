Subvencionet nisin në maj, për 2017-ën shpërndahen 16 milionë dollarë

Në fillim të muajit maj do të nisin aplikimet për fermerët që duan të përfitojnë nga subvencionet kombëtare në bujqësi që këtë vit kapin shifrën e 16 milionë dollarëve.

“Në qoftë se ti do të mbjellësh kultivarë autoktonë atëherë ti do të marrësh 600 mijë lekë në krahasim me 500 mijë që ti merr kur ti mbjell kultivarë të tjerë. autoktonë kemi starkingët”, shprehet Barie Rexha.

Ministria e Bujqësisë synon të përmirësojë edhe teknologjinë në sera dhe për këtë skemat ofrojnë mbështetje për fermerët që duan të investojnë në këtë sektor.

“Për serat me plastmas që është një risi këtë vit ne kemi skemën për zëvendësimin e plastmasit në sera që i kemi dhënë një vlerë 1 milionë e 700 mijë lekë për ha kuptohet dhe me TVSH”, thotë përfaqësuesja e ministrisë së Bujqësisë.

Ndërsa në blegtori, qeveria ka ulur pragun e numrit të krerëve për të cilat një fermer përfiton mbështetjen e shtetit.

“Nga 50 në 100 krerë ai do të përfitojë 1200 lekë për krerë por 100 përqind do të subvencionohet, ndërsa nga 101 deri në 200 ai do marri 1200 lekë por 50 për qind”, shprehet Barie Rexha.

Duke orientuar përfitimet drejt fermerëve më të vegjël, këtë herë skema e re e subvencioneve synon të rrisë edhe formalizmin në bujqësi.

“Fermeri vetë e kanë kuptuar që bujqësia blegtoria nuk mund të ecë pa u formalizuar pra nuk mund të përfitojë asnjë subvencion nga shteti nëse nuk është i identifikuar. Pikërisht për këtë e kemi bërë dhe të bëjnë matrikullimin sepse është shumë e rëndësishme me këto ushqime që po hamë ne duam të dimë certifikatën e origjinës”, shton Rexha.

/ Top Channel