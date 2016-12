Tatimet/ 9 piketat se si do të luftohet mashtrimi tatimor deri në vitin 2021

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka bërë gati një plan strategjik për periudhën 2017-2021, në të cilin janë vënë piketat themelore se si do të luftohet mashtrimi tatimor. Në themel të tij janë përqendrimi i kontrolleve tatimore në bizneset me risk të lartë evazioni dhe përpunimi i të dhënave në mënyrë elektronike. Së pari, do të bëhet kontroll tatimor i përqendruar tek tatimpaguesit, risqet dhe sektorët ekonomikë, të cilët kanë gjeneruar humbje të konsiderueshme në buxhetin e shtetit. Së dyti, […]

Monitor Online Për të lexuar artikullin e plotë abonohuni në Login Informacion rreth Abonimeve