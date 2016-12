Tatimet -biznesit: Nuk jeni dakord rezultatet e kontrollit, ja si duhet të veproni

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në një manual tëposaçëm sqaron bizneset se si duhet të reagojnë pas kontrolleve të inspektoreve tatimore dhe të drejtat që kanë. Kontrollet zakonisht bëhen me dy faza dhe për secilin prej tyre biznesi ka të drejtat e dakortësisë ose jo me rezultatet e kontrolleve: ja si duhet të veprojnë.

Faza e parë e kontrollit, si veprohet

Sipas ligjit të Procedurës tatimore, Grupi i kontrollit tatimor mund të kryejë një tur inspektimi për vëzhgimin e proceseve të operimit të biznesit. Kjo ndihmon në kuptimin më mirë të aktivitetit që ushtrohet. inspektori do tu ofrojë informacion të vlefshëm për përdorim të mëtejshëm në punë.

Në rastin e inspektimit të zakonshëm, inspektorët do të shpjegojnë për mangësitë/zbulimet që ka evidentuar grupi i kontrollit. Mbahet në vend Akt-Konstatimin ku përshkruhet zbatimi i pikave të Urdhërit të Punës, si dhe faktet e evidentuara. Ai mund të shoqërohet me mbajtjen e Proçesverbalit të Gjobës, për rastet e konstatuara me mangësi ligjore.

Në rastin e saktësimit të përgjegjësive tatimore, monitorimit të xhiros, në përfundim të çdo dite të kontrollit, mbahet Akti i Konstatimit. Në përfundim të proçesit të monitorimit, (kjo edhe në varësi të pikave të programit) grupi i kontrollit bën me dije ndryshimin potencial ose jo të përgjegjësive tatimore sipas legjislacionit, për të cilat përpilohet dhe një raport verifikimi, në zbatim të pikave të programit.

Në rastin e inventarëve, në përfundim të çdo dite, inspektorët mbajnë Aktin e Konstatimit ku evidentohen zërat dhe sasitë e inventarizuara, si dhe në përfundim të proçesit mbahet një proçesverbal përmbledhës për punën e kryer.

Përpilohet raporti i verifikimit dhe nëse nga kontrolli rezultojnë mangësi, bashkëlidhet Njoftim Vlerësimi me detyrimet respektive. Vetëm pasi miratohet nga Drejtoria Rajonale, materiali i kalon zyrtarisht edhe tatimpaguesit. “Nëse ju keni të dhëna të cilat nuk i kemi trajtuar, apo nëse besoni se kemi bërë gabime, ju lutemi menjëherë bëjuani me dije inspektorëve që kanë kryer kontrollin” thuhet në njoftimine tatimeve.

Nëse biznesi nuk ështëdakord me zbulimet/ndryshimet, deklaron se është dakord me rezultatet e kontrollit dhe nuk do bëjë apelim, si dhe do të paguajë detyrimet sipas Njoftimit Vlerësimit.

Nëse biznesi nuk është dakord me vlerësimin ai mund të kërkoni një takim ballafaques me administratën tatimore, si dhe të rishqyrtojëpretendimet për çështjet që ngrihen. Nëse takimi nuk është produktiv, biznesi ka 30 ditë kohë nga data e kalimit të raportit së bashku me njoftim vlerësimin, për ta apeluar në Drejtorinë e Apelit, në DPT.

Faza e dytë e kontrollit, si veprohet

Taktika, nga fillimi i kontrollit deri në përfundimin e fazës së dytë mund të kërkojë disa javë kohë; kjo sipas llojit të aktivitetit dhe specifikës së kontrollit.

Biznesi do të njoftohet për mangësitë, dhe inspektori do ti shpjegojë ju ose përfaqësuesit tuaj çdo sistemim para se ta përfundojë kontrollin.

Nëse biznesi ka të dhëna të cilat tatimet nuk i kanëtrajtuar, apo nëse beson se ka gabime, duhet kontaktuar inspektori.

Nëse biznesi është zbulimet/sistemimet mundtëdeklarojë se ështëdakord me rezultatet e kontrollit paraprak dhe nuk do tëbëjëi observacion.

Në këtë mënyrë do hartohet kontrolli përfundimtar. Në këtë të fundit, bazuar në “Njoftim vlerësimin” do të bëni pagesën e detyrimeve dhe penaliteteve.

Nëse biznesi nuk është dakord me vlerësiminmund të kërkoji një takim ballafaques me administratën tatimore ose të beje observacion nga përfundimi i raportit paraprak të kontrollit tatimor, brenda afateve ligjore të parashikuara në Ligjin 9920 “Për Proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” – dt. 19.05.2008 (i ndryshuar), si dhe të rishqyrtoni pretendimet për çështjet që ngrini.

Nëse takimi nuk është produktiv dhe observacioni nuk merret në konsideratë pjesërisht apo tërësisht biznesi mund ta apelojëraportin përfundimtar së bashku me njoftim vlerësimin, në DPT.

Tatimpaguesi mund ta kundërshtojë vendimin e drejtorisë së apelimit tatimor në gjykatë, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e marrjes dijeni për këtë vendim. Nëse drejtoria e apelimit tatimor nuk shprehet brenda 60 ditëve nga data e marrjes së ankimit, tatimpaguesi mund të ankohet drejtpërdrejt në gjykatë.