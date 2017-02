Theresa May zgjedh një Brexit të vështirë

TEMA TE NGJASHME: Britani e Madhe



Qeveria premton për një Britani “globale të vërtetë” pas Brexit. A është e mundur një gjë e tillë?

Gjysmë viti pas Brexit, britanikët e kanë kuptuar vërtet se për çfarë kanë votuar. Fjala përmbyllëse e referendumit të qershorit të vitit të kaluar “Dalje” u shoqërua me një fushatë lëvdatash të shumta dhe mbi të gjitha me shumë përfitime, si p.sh.: marrja sërish e kontrollit mbi çështjen e emigracionit, mosderdhja më e taksave në buxhetin e BE-së, rimarrja e kontrollit mbi juridiksionin e gjykatave të huaja dhe tregtia me kontinentin e cila do të kryhet më lirshëm se kurrë ndonjëherë më parë.

Më 17 janar, Theresa May, më në fund e pranoi se largimi nga BE-ja do të përfshinte lëshime të ndryshme dhe gjithashtu do të nxirrte në pah edhe disa prej zgjedhjeve që ajo do të bënte. Ajo do të ndiqte një “Brexit të vështirë”, (i cilësuar si “i pastër” nga avokatët e saj) duke e nxjerrë Britaninë nga tregu i vetëm i BE-së, për të rimarrë kontrollin mbi çështjen e emigracionit dhe gjithashtu “të shkundte” autoritetin e gjyqtarëve të BE-së.

Znj. May u shpreh se ky rrugëtim nuk ka kthim pas, por ai do të jetë premtimi për një “Britani globale të vërtetë”.

Përfundimisht ka mundësi të ndodhë

Fjalimi i znj. May ishte i drejtpërdrejtë dhe me peshë – i mirëpritur edhe pas këtyre muajve të tërë ku të gjitha deklaratat e saj mbi Brexit nuk kanë qenë optimiste duke shkuar deri në pikën e evazionit. Edhe pse ajo planifikon të shkëputet nga tregu i vetëm, znj. May kërkon të vendosë marrëveshjet tregtare më të lira të mundshme me BE-në, dukë përfshirë edhe aksesin e privilegjuar në industri të tilla si ajo e makinave dhe e financave.

Në mënyrë të tillë që të jetë në gjendje që të nënshkruajë marrëveshjet e veta tregtare jashtë Europës, Britania duhet të shkëputet edhe nga taksat doganore të Bashkimit Europian (duke e lehtësuar veten edhe nga tarifa e jashtme e përbashkët që paguante më parë), por gjithsesi ajo synon që të ketë përfitimet e saj në fusha të tjera. Qeveria britanike do vazhdojë të japë kontributin e saj me anë të disa pagesave në buxhetin europian por kontributet “e shumta” të së kaluarës do të mbeten në të kaluarën.

Znj. May do të dëshironte të nënshkruante një marrëveshje tregtare me BE-në e cila të përfundonte brenda dy viteve, sipas së cilës fazat tranzitore formale nuk janë të nevojshme në këtë rast. Parlamenti do të japë votën mbi marrëveshjen përfundimtare, edhe pse atëherë mund të jetë vonë për ndonjë ndryshim të mundshëm.

Paundi britanik shënoi rritje. Gazetat që e përkrahin znj. May e krahasuan karakterin e saj me atë të Zonjës së Hekurt, Margaret Thatcher (mbase duke harruar faktin se tregu i përbashkët (i vetëm) ishte një ndër arritjet e saj më të mëdha. Megjithatë, që plani i saj të ketë sukses, znj. May i duhet të kapërcejë disa pengesa – përfshirë këtu edhe bindjet e veta kontradiktore.

Arritja më e madhe do të jetë që BE-ja të pranojë marrëveshjen që ajo do të përcaktojë këtë javë. Kur fjala bie te tregu i vetëm, liderët europianë e kanë shprehur qartësisht kundërshtimin e tyre ndaj përzgjedhjeve të May-t. Një plan tranzitor i përshtatur mund të marrë të njëjtën përgjigje të zymtë. si dhe BE-ja nuk ka përfunduar kurrë një marrëveshje tregtie brenda dy vjetësh, dhe jo më kur bëhet fjalë për një marrëveshje kaq të rëndësishme.

Znj. May u shpreh gjithashtu se Britania duhet të nënshkruajë patjetër një marrëveshje të mirë sepse edhe pozitat e saj janë shumë të forta. Gjatë fjalimit të saj ajo e shprehu haptazi edhe distancimin ndaj Trump-it dhe se në rast se BE-ja do të kryejë një akt të kobshëm nëpërmjet dënimit të Britanisë me nënshkrimin e një marrëveshjeje të keqe, ajo vetë do të jetë e para që do të dëmtohet.

Kërcënimet e saj janë aspak diplomatike dhe ngjajnë tamam si një thirrje e uritur. Të gjithë do të dalin të humbur nëse nuk arrihet një marrëveshje, por ajo që do të humbasë më shumë do të jetë Britania. Ajo nuk është në pozicionin për të vendosur kushte për nënshkrimin e një marrëveshjeje të favorshme dhe në të njëjtën kohë edhe liderët e BE-së nuk duket se janë të disponueshëm të pranojnë një marrëveshje sipas kushteve të May-it.

Mënyra e znj. May për ta nxjerrë Britaninë në krye, edhe nëse humbet aksesin në tregjet në Europë, është që vendi të ketë akses në të gjithë botën. Në rizbulimin e së kaluarës së vet si komb tregtar, Britania mund të shndërrohet në një lloj Singapori mbi lumin Thames, e lirë më në fund nga prangat e një Bashkimi Europian plot me rregulla.

Nëse znj. May do ta shndërrojë ekonominë e Britanisë në një ekonomi të tregut të lirë, ajo duhet të sakrifikojë edhe disa nga bindjet e saj sidomos për sa i përket emigracionit, sepse ajo është shprehur kundër punëdhënësve të cilët ndërpresin shumë kontrata pune me vendasit (anglezët) dhe në vend të tyre punësojnë emigrantë.

Nën drejtimin e znj. May, Britania po pëson ndryshime të konsiderueshme. Paga minimale është rritur. Ajo dëshiron të marrë kontrollin edhe mbi të gjitha firmat e huaja që operojnë në Britani. Por mbi të gjitha, znj. May i ka premtuar popullit britanik se ajo “do të kontrollojë” emigracionin për ta reduktuar në minimum atë. Gjatë vizitës së saj në Indi, ajo vendosi kufizime të vazhdueshme për vizat studentore përpara nënshkrimit të marrëveshjes së tregtisë.

Ekonomistët e kundërshtuan daljen e Britanisë nga Bashkimi Europian sepse sipas tyre, edhe pse vendi do vazhdojë të mbijetojë, ai do të jetë më i varfër dhe padyshim që influenca e tij në vendet e tjera do të ketë rënie të konsiderueshme.