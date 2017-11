Kompania Amazon dhe Alibaba janë vetëm në fillimet e tyre. Rivalët dhe qeveritë duhet të tregohen shumë të kujdesshme Gjatë ditëve të ardhshme, blerësit do të shpenzojnë shuma të mëdha në blerjet e tyre online, shkruan The Economist. Në Kinë, shitjet online arrijnë pikun e tyre më 11 nëntor, në Amerikë gjatë ditës që njihet me emrin e Premtja e Zezë (Black Friday) dhe në mbarë botën në prag të Krishtlindjeve. Tregtia elektronike ka shënuar rritje me 20% në […]

