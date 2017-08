Turizëm, jo vetëm në det

Jo vetëm det, rërë e diell, por një turizëm ku të gërshetohet plazhi me traditën, kulturën e kulinarinë e vendit që viziton. Ky koncept modern, sipas drejtuesit të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, ka nisur me kanionet e Nivicës.

Shumë shpejt edhe lumi i Bunës do të marrë një tjetër pamje.

“Projekti i dytë që ne po zhvillojmë si koncept, dhe shpresojmë ta fusim vitin tjetër në implementim, është hapja e Bunës për varkat me vela. Kjo do ta kthejë Shkodrën në një qytet bregdetar. Si në kohërat e vjetra, kur Buna ishte e lundrueshme, t’i mund të hysh me varkë me vela, shkon deri në Bunë apo futesh në liqenin e Shkodrës dhe mund të bësh alpinizëm në Alpe. Një turizëm, një produkt turistik jashtëzakonisht të rrallë në Mesdhe që është: deti, lumi, liqeni, alpet”, vijon Tare.

Tare shton se ky është turizmi i së ardhmes, ku në të njëjtën shtrirje gjeografike turistit t’i ofrohen disa produkte turistike.