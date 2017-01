Turizmi, sërish përballë vitit elektoral

TEMA TE NGJASHME: Turizëm



Gjatë vitit 2016, industria e turizmit në Shqipëri pati ecuri pozitive, duke shënuar rritje si në të ardhura, edhe në numrin e turistëve. Kjo erdhi si rezultat edhe i disa faktorëve të jashtëm, si: ngjarjet në Turqi që ndikuan në shpërndarjen e ofertës edhe në vende të tjera. Shqipëria shijoi një pjesë të vogël të “tortës”.

Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, në tremujorin e tretë të 2016-s, shërbimet e udhëtimit u mbyllën me një bilanc pozitiv prej 153 milionë eurosh, rreth 2 herë më i lartë kundrejt së njëjtës periudhë të një viti më parë, pasojë e rritjes më të shpejtë të të ardhurave kundrejt shpenzimeve në këtë kategori.

Po sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, eksporti i shërbimeve të udhëtimit i ka siguruar ekonomisë vendase rreth 521 milionë euro. Udhëtarët shqiptarë (rezidentët) shpenzuan në udhëtimet e tyre jashtë vendit 368 milionë euro. Edhe numri i rezidentëve që udhëtuan jashtë u rrit me 8%.

Sipas të dhënave të INSTAT, mbi 1.5 milionë persona e vizituan Shqipërinë për qëllime të pastra turistike.

Numri i të huajve që zgjodhën Shqipërinë për qëllime turistike u rrit me 33% në tremujorin e tretë të vitit 2016 në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Edhe verën e vitit që vjen, parashikimet e sektorit janë optimiste. Problemet me sigurinë në Turqi kanë bërë që një pjesë e ofertës europiane të kanalizohet në Shqipëri. Hotelet kanë pohuar se kanë zënë kapacitetet për verën e 2017 që muajin e kaluar.

Por, sipas biznesit, këto shifra do të mund të ishin dy apo trefish më të larta nëse puna do të ishte fokusuar te zhvillimi i rregullave të qarta të lojës.

Drejtuesit e Shoqatës Shqiptare të Tur-operatorëve (ATOA) shprehen se një nga shqetësimet bazë për këtë sipërmarrje gjatë 2017-s pritet të jetë pikërisht mbajta e zgjedhjeve elektorale në qershor. Biznesi u ndie i zhgënjyer nga vendimi për t’i zhvilluar në këtë muaj, duke qenë se është kulmi i turizmit dhe marrja e rezultateve pozitive kërkojnë qetësi dhe vëmendje maksimale nga shteti.

Rritje pozitive, por problemet mbeten të vjetra

Flet Luan Dervishaj, ekspert turizmi, GIZ

Si e vlerësoni ecurinë e turizmit në vitin 2016?

Nga të gjithë raportimet e ndryshme gjatë vitit mund të vërejmë se kemi një rritje të vizitorëve të huaj, të larmisë së mbërritjeve të tyre, të gjeografisë së origjinës dhe të segmenteve të tregut, të gjeografisë së destinacioneve turistike brenda vendit për bregdetin, kulturën dhe natyrën, por nuk kemi një rritje proporcionale të të ardhurave, net-qëndrimeve dhe shpenzimeve ditore.

Po kështu, ndonëse nuk kemi statistika për vizitorët vendas dhe të atyre shqiptarë me rezidencë jashtë vendit, nga kontakti dhe informacioni me bizneset në zona turistike bregdetare raportohet ulje si e frekuentimit, edhe e fuqisë blerëse të tyre. Nga ana tjetër, frekuentimi i turistëve vendas në destinacione dhe atraksionet e turizmit të natyrës ka rritje dhe interesim më të madh.

Nëse do të llogarisim dhe fluksin e turizmit të brendshëm dhe të shtetasve shqiptarë me banim jashtë vendit, rreth 80% e të gjithë fluksit turistik mbetet panshqiptar: vendas, shqiptarë rezidentë në vendet e tjera, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi.

Për sa u përket zhvillimeve në produktin turistik, ka më shumë dinamikë në pasurimin e ofertës së turizmit të natyrës dhe të kulturës dhe ndonëse me investime më të mëdha dhe në proces, më pak risi në atë të bregdetit, ku më tepër kemi stabilizim apo përmirësim në destinacione të veçanta të shërbimeve publike si menaxhimi i mbeturinave, organizimi i plazheve etj.

Shqipëria mbetet destinacion në eksplorim për tregun ndërkombëtar, ndërkohë që ndonëse me maturim në numrin e mbërritjeve për tregun panshqiptar ka produkte dhe destinacione për t’u eksploruar dhe për t’u maturuar si për bregdetin, kulturën, natyrën, turizmin e biznesit apo të llojeve të veçanta.

Në rang botëror mund të themi se në zona të caktuara, si në Mesdheun Jugor dhe në Turqi ka pasur probleme të pasigurisë, gjë që ka bërë devijimin e tregjeve për pushime nga turistët europianë.

Kemi diskutuar shumë gjatë këtyre dy viteve sesa kjo ndikon në mundësitë e Shqipërisë. Ndonëse vëmendja natyrshëm rritet, oferta e destinacionit, struktura e shërbimeve dhe akomodimit, kostot e transportit, koordinimi i aktorëve në krijimin dhe komunikimin e ofertës në total nuk ka sjellë ndonjë fleksibilitet dhe reagim proaktiv e të koordinuar ndaj tregut për të thithur shifra mbresëlënëse nga zhvendosja e tregut drejt vendeve më të sigurta mesdhetare.

Nga ana tjetër dalin në pah problemet kryesore, nevoja për organizim, koordinim dhe komunikimi i ofertës turistike në rang vendi si destinacion dhe në rang destinacioni lokal e rajonal brenda vendit.

Nëse do të kalojmë në vlerësimet mbi zhvillime dhe tendenca sipas produkteve kryesore dhe tregjeve mund të kemi këtë panoramë të përmbledhur të disa zhvillimeve më të spikatura.

Për turizmin e bregdetit, veçohet reagimi i tur-operatorëve ndaj zhvillimeve të kërkesës së tregut ndërkombëtar, veçanërisht të Europës Lindore por dhe nga Europa Perëndimore me shtim të ofrimit të paketës së turizmit të diellit dhe rërës (por këto të integruara me ofertën e turizmit kulturor) dhe me integrimin vertikal të biznesit – marrjes së menaxhimit të hoteleve që akomodojnë grupet turistike të prenotuara. Në këto raste, kur grupet janë prenotuar që në fillim të vitit, sezoni intensiv ka zgjatur më shumë se mesatarja e sezonit tipik veror.

Një zhvillim tjetër pozitiv ka qenë përfshirja në platformat e rezervimit online si booking i më shumë njësive akomoduese përfshirë dhe apartamente. Kjo sjell një integrim të ofertës në nivel ndërkombëtar, përmirësim të shitjes së ofertës turistike, por dhe një mënyrë pune të re nëpërmjet marrëdhënies kontraktuale që i jep më shumë garanci turistëve në respektimin e kushteve të premtuara.

Sidoqoftë, sezoni veror në bregdet ku tregu shqiptar është dominues mbetet i shkurtër, ku piku ka qenë më pak se dy muaj. Nuk ka zhvillime të dukshme në ofrimin e shërbimeve publike dhe zgjerimin e shërbimeve rekreative në plazhe, në destinacione, ndërkohë që ka disa iniciativa për integrimin e ofertave të natyrës dhe kulturës të rajonit për pushuesit bregdetarë. Ende nuk ka oferta të organizuara të ekskursioneve pranë pushuesve të plazhit për ofertat e rajonit përreth destinacionit. Për ilustrim, pas hapjes së Zyrës së Informacionit Turistik, u identifikua qartë se mjaft pushues nga Kosova ndonëse kishin ardhur disa herë në Velipojë, kishin lënë pa vizituar Shkodrën dhe mirëprisnin ofertat dhe ekskursionet.

Vijojnë mangësitë në ofrimin e shërbimeve si publike dhe private. Organizimi i masave për këtë sezon ka qenë pak me vonesë nga pushteti vendor dhe ende nuk arrihen të gjithë kriteret e përcaktuara nga VKM për stacionet e plazhit. Ka pasur moskoordinim në kohë të ndërhyrjeve në infrastrukturë gjatë sezonit dhe trafiku dhe zhurmat mbeten fenomene shoqëruese të sezonit veror ndërkohë që nuk kemi modele të konsoliduara të menaxhimit të shërbimeve në plazhe dhe nuk kemi struktura të mirëfillta që menaxhojnë dhe koordinojnë ofertën turistike dhe shërbimet në nivel destinacioni.

Nuk ka ende modele zhvillimi dhe planifikimi të produktit turistik në destinacione. Vetëm Lungo Mare, e cila u tejzgjat, mund të krijojë një model të hapësirave rekreative në zonat urbane, por destinacione të tjera si Dhërmiu, fshatrat e Jugut, Gjiri i Lalëzit, Golemi nuk kanë zhvillime nga mungesa e krijimit të një atmosfere dhe përqendrimi të shërbimeve përgjatë një shëtitoreje të munguar buzë detit.

Klima e biznesit me një sezon të shkurtër mbetet problematike si për sa i përket garantimit të shërbimeve cilësore dhe të qëndrueshme, çmimeve të arsyeshme, performancës ekonomike dhe ngarkesës fiskale.

Ndonëse promovohet shumë nevoja e resorteve, investimet në proces të modelit rezidencialo-turistik nuk janë modele që do të kontribuojnë për të rritur ofertën turistike të bregdetit.

Të gjitha këto nxjerrin në pah nevojën e një vizioni më të qartë dhe të përbashkët për planifikimin dhe zhvillimin e turizmit në bregdet me modele zhvillimi dhe menaxhimi për kategori të ndryshme të destinacioneve bregdetare (urbane, rurale, etj.) dhe mbi të gjitha, për nevojën e strukturave të menaxhimit të destinacionit, të cilat koordinojnë ofertën dhe zhvillimin e produktit, trajtojnë sistematikisht problemet dhe aktorët që ofrojnë shërbime.

Për sa u përket turizmit të kulturës mund të veçojmë rritjen në frekuentimin e atraksioneve kulturore.

Risi janë muzetë e Marubit dhe BunkArt që kanë një nivel më bashkëkohor të prezantimit dhe komunikimit dhe prezantojnë dimensione të reja si të periudhave historike dhe tematike të trashëgimisë kulturore e historike.

Ka më shumë aktivitete kulturore të organizuara nga pushteti vendor. Ndërhyrjet në qendrat e qyteteve do të ndikojnë në përmirësimin e atmosferës dhe tërheqjes së qendrave të banuara, ndonëse jo gjithmonë modelet moderne janë më të përshtatshmet për ndikim në turizëm, siç janë modelet e qendrave dhe rrugëve tradicionale në Shkodër dhe Korçë, të cilat kanë ndikuar në ruajtjen e profilit më autentik të qyteteve.

Oferta e akomodimit po vjen në përmirësim e sipër ku hotelet e tipit butik, B&B, bujtinat, hostelet dhe deri në hotele të mëdha si Plaza në Tiranë ofrojnë një gamë më të gjerë shërbimesh për segmente të ndryshme nga buxheti te rehatia.

Për sa u përket kategorisë së ngjarjeve/eventeve do të veçoja organizimin e ndeshjeve ndërkombëtare të Kombëtares së futbollit në Elbasan dhe Shkodër, pas përfundimit të stadiumit “Loro Boriçi”, si mundësi për frekuentimin e një fluksi të madh vizitorësh dhe promovimin turistik në qendrat jashtë Tiranës.

Po kështu, konsolidimi i Festës së Birrës në Korçë, ofron një model për organizimin dhe rritjen e dimensionit të ngjarjeve në turizëm.

Sidoqoftë, oferta e turizmit kulturor, me kërkesat dhe nevojat për zbulimin e pasurive materiale dhe jomateriale, prezantimi më i mirë i saj, mungesa e kalendarëve të konsoliduar dhe të marketuar të aktiviteteve, integrimi i zejeve, suvenirëve, artit, kontaktit me traditat e jetesës, interpretimi i historisë dhe kulturës, pasurimi në nivel destinacioni tregon se është ende e pazhvilluar dhe kjo tregon nevojën për menaxhimin e destinacionit, ku aktorët që ofrojnë dhe zotërojnë pasuritë përfshirë dhe komuniteti duhet të koordinohen dhe të menaxhohen për një ofertë të integruar dhe pasuruar të destinacionit.

Në dimensionin e turizmit të natyrës do të veçoja disa risi: rritja e frekuentimit nga vizitorët vendas të destinacioneve turistike natyrore dhe rurale; trendi në rritje nga vizitorët ndërkombëtarë dhe promovimi ndërkombëtar i këtij produkti; rritja e gamës së destinacioneve dhe e ofertës.

Për sa u përket kushteve të përgjithshme ka përmirësime në infrastrukturën e përgjithshme dhe investime në progres, por mbeten sfida klima e biznesit dhe taksat për turizmin, si dhe aksesi për çmimet e fluturimeve apo portet me pak akses. Ndonëse me rritje gjatë dy viteve të fundit, vetëm rreth 1 milion euro është buxheti vjetor qendror për zhvillimin dhe marketingun e turizmit dhe ende ka buxhete të vogla ose nuk ka zë të veçantë në strukturat vendore apo të tjera të lidhura me menaxhimin e atraksioneve, ndërkohë që vetëm nga mbledhja e taksës së fjetjes në hotel dhe pagesave në atraksionet turistike kulturore dhe në plazhe mund të mblidhen minimum 5-fish më tepër se ky buxhet.

Kemi një rritje të krijimit të strukturave të turizmit në nivel vendor, por eksperienca, madhësia, resurset dhe roli janë ende modeste.

Cilat do të jenë problemet kryesore dhe cilat duhet të jenë masat për zgjidhjen e tyre?

Nëse do të përmbledhim problematikën e turizmit, në radhë të parë siç përmendëm më sipër, duke marrë parasysh kontributin në ekonomi kemi një mosshfrytëzim të potencialit, si nga ajo çfarë mund të merret nga tregu, si dhe nga mundësitë e pasurimit dhe komunikimit të ofertës turistike.

Nëse do të shohim përsëritjen e të njëjtave kategori problemesh prej vitesh, mund të themi se problemet janë sistematike: të ofertës së cunguar, të cilësisë së shërbimeve publike dhe private, të klimës së biznesit, të mungesës së koordinimit, të mungesës se resurseve të mjaftueshme për turizmin.

Turizmi si fenomen kompleks ekonomik dhe shoqëror ka disa specifika të vetat pak më të ndryshme se fushat e tjera të zhvillimit, ekonomisë apo biznesit:

Turizmi mbulon gjeografinë e vendit. Ai është i organizuar në ofertë në nivel vendi, ka oferta në nivel produkti dhe destinacioni rajonal e lokal.

Ekziston konkurrenca në nivel ndërkombëtar dhe kombëtar. Tregu është larg destinacionit.

Oferta ka shërbime publike dhe private. Pjesët e zinxhirit dhe e bizneseve të veçanta ndikon në cilësinë totale të ofertës. Në mjaft raste të ofrimit të shërbimeve ndodh fenomeni i dështimit të tregut, që do të thotë për kategori shërbimesh të nevojshme turistike nuk ka përfitim të justifikueshëm ekonomik dhe për të realizuar interesin publik apo plotësimin e zinxhirit të shërbimeve ka nevojë për ndërhyrje apo mbështetje nga shteti.

Për të gjitha këto karakteristika të veçanta nevojitet një trajtim me themel i zhvillimit të turizmit, ku ka nevojë për udhëheqje, modele zhvillimi, koordinim të aktorëve, vëmendje dhe menaxhim në nivel destinacioni, të gjitha këto si ndërhyje me instrumente jotradicionale të marrëdhënies së deritanishme të sektorit publik me zhvillimin ekonomik.

Këto kërkojnë domosdoshmërisht një vizion më të qartë dhe të përbashkët dhe vëmendje për një menaxhim profesional të turizmit, ku në nivel qendror lipset ose të kemi një ministri të dedikuar turizmi, ose një ridimensionim të Agjencisë Kombëtare të Turizmit, e cila aktualisht adreson vetëm marketingun. Po kështu nevojitet mbështetja për krijimin e strukturave profesionale të menaxhimit të destinacionit dhe hartimi dhe shpërndarja e modeleve për planifikim dhe zhvillim të produkteve dhe destinacioneve, si dhe hartimi i politikave të dedikuara.

Si e parashikoni ecurinë gjatë vitit 2017?

Për të gjitha këto, 2017, si një vit elektoral, mund të sjellë një kthim vëmendje të diskutimit publik dhe angazhimit politik dhe shanse për ridimensionim të programit të zhvillimit të turizmit për mandatin e ardhshëm qeverisës.

Nga ana tjetër, duke qenë një vit elektoral, mund të ketë angazhime më të mëdha në investime dhe aktivitete në të dy nivelet, por dhe duhet të shmangen neglizhencat për hartimin dhe koordinimin e masave për mbarëvajtjen e sezonit.

Si përfundim, për vitin 2017 parashikoj se turizmi do të ndjekë trendin pozitiv, por dhe mund të ketë shans për një vëmendje në diskutimin publik për të vendosur menaxhimin me themel të tij për një të ardhme të qëndrueshme.