Turqi/ Buxheti qendror me deficit

Buxheti qendror i qeverisë së Turqisë prodhoi një deficit prej 6.43 miliardë lirash turke ose 1.5 miliardë eurosh, në muajin shtator, duke shënuar një rënie prej 62% në bazë vjetore, tha në një deklaratë për shtyp Ministria e Financave.

Buxheti prodhoi një suficit primar prej 1.97 miliardë lirash turke në muaj kundrejt një deficiti primar prej 10.7 miliardë lirash turke gjatë së njëjtës periudhë të një viti më parë. Të dhënat nga Ministria e Financave treguan se shpenzimet u rritën me 3% në bazë vjetore, duke arritur në 54.4 miliardë lira turke, së bashku me pagesat e interesit që shënuan një rritje prej 35% në bazë vjetore vit në TRY8.4bn dhe shpenzimet pa përfshirë interesat, duke rënë me 2% y / y në TRY46bn.

Të ardhurat janë rritur me 35% në bazë vjetore. Edhe të ardhurat tatimore gjithashtu u rritën me 35% në bazë vjetore, duke arritur në 41.8 miliardë lira turke. Deficiti buxhetor kumulativ u rrit me 163% në vit, me rreth 311.3 miliardë lira turke gjatë periudhës janar-shtator. Të ardhurat u rritën me 13% në vit, por rritja e shpenzimeve ishte më e lartë, me rreth 17% në bazë vjetore.

Suficiti primar u ul me 50% në bazë vjetore, duke shkuar në 15 miliardë lira turke në nëntë muajt e vitit. Gjatë javës së kaluar, Komisioni i Planifikimit të Buxhetit në Parlamentin turk ra dakord për një sërë ndryshimesh në planet e mëparshme të rritjes së taksave. Prandaj, rritja e normës së taksës së korporatave prej 2% do të përfshijë të gjitha korporatat në vend të përfshirjes së vetëm institucioneve financiare siç ishte paralajmëruar më parë.

Komisioni pranoi të ulë rritjen e taksave të automjeteve në 15% -25%, në varësi të madhësisë së motorit, nga një 40% që ishte njoftuar më parë. Gjatë vitit të kaluar, deficiti buxhetor i Turqisë u zgjerua me 25% në 29.3 miliardë lira turke.