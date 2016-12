Turqi, Turkish Airlines dhe Pegasus Airlines, ndër eksportuesit më të vlerësuar

Turkish Airlines dhe Pegasus Airlines u vlerësuan si eksportuesit më të mirë për vitin 2016, duke u ndjekur nga Çalik Energjisë. Asambleja e Eksportuesve Turq (TIM), në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë vlerësoi këto dy eksportues në krye të listës me dhjetë më të mirët.

Më pas lista vazhdon me : Sun Express, Gap ndërtimi, Atlas Global, Yapı Merkezi, Netlog Logistics, Odeon Turizëm dhe Cargo Taha.

Kryeministri Binali Yıldırım tha se sektori i shërbimeve/biznesit është një lider dhe se Turqi ka nevojë për të bërë progres në këtë sektor.

Ministri i Ekonomisë Nihat Zeybekci tha se qeveria do të vazhdojë të ofrojë stimuj për të gjithë sektorët e eksportit.

“Për ne shifra prej 150 miliardë dollarë eksporte është e pamjaftueshme. Ne duhet të bëjmë më shumë. Ne duhet të ndryshojmë strategjinë tonë tonë. Duhet të mobilizohemi”. Ndërsa presidenti TIM, Mehmet Büyükekşi tha se qëllimi i këtij vlerësimi është që të nxisë eksportet”. Sipas tij Turqia është një vlerë e shtuar në eksportet neto dhe vlera e tyre gjatë 2016-ës u rrit me 24 miliardë veçanërisht në fusha, si: turizmi, transporti dhe ndërtimi.

Ai shtoi se 2017 është shpallur si vit i stimujve kryesorë ndaj eksportit dhe rishikim i strukturës së Fondit të Garantimit të Kredive.