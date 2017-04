I urreni makinat sportive utilitare? Tepër vonë

David Fickling është një gazetar “rrodhe” i rubrikave speciale për Bloomberg, i cili mbulon artikuj lidhur me mallrat e përdorimit të gjerë, si dhe kompanitë industriale dhe të konsumit. Ai ka qenë një reporter për Bloomberg News, Dow Jones, Wall Street Journal, Financial Times dhe Guardian.

Rezistenca ishte e kotë

Komedianët dhe ambientalistët kanë shpenzuar dekada duke luftuar rritjen e tipeve si Canyonero, Chelsea Tractor dhe varianteve të tjera të automjeteve sportive utilitare. Tani, lufta midis veturave tradicionale dhe gjithë llojeve të tyre mund të quhet çdo gjë përveçse e përfunduar – dhe makinat sportive utilitare (SUV) fituan.

Në Australi, shitjet e makinave sportive utilitare ua kaluan atyre të automjeteve të pasagjerëve muajin e kaluar.

Numri i makinave sportive utilitare të shitura ua kaloi atyre të veturave të shitura në Australi muajin e kaluar.E njëjta gjë ndodhi edhe në SHBA, ku makinat sportive utilitare u pozicionuan përpara shitjeve të veturave dhe furgonëve në dhjetor dhe janar.

Që të mos mendoni se ky është një fenomen i tregjeve të zhvilluara, edhe Kina po bëhet protagoniste. Shitjet e makinave sportive utilitare u rritën me 45% vitin e kaluar, dhe Shoqata e Veturave të Kinës parashikon se, së bashku me furgonët, shitjet e SUV-ëve do t’ua kalojnë atyre të veturave gjatë vitit 2017.

Skeptikët tradicionalë të veturave u përfshinë gjithashtu.

Fanatikët e performancës së veturave reaguan për prezantimin e Porsche AG-së në kategorinë e makinave sportive utilitare të Cayenne në vitin 2002, në të njëjtën mënyrë si reaguan fansat e muzikës folk, kur Bob Dylan nisi të luajë kitarë elektrike. Tani, kompania Volkswagen AG-kompani e kontrolluar, është një prodhuese e automjeteve sportive utilitare në çdo gjë, përveç emrit.

Është tunduese të paraqesësh këtë ndryshim të tregut nën kushtet e luftës kulturore, si me sherrin e shkurtër në Twitter në fillim të këtij viti që lidhej me çështjen nëse gazetarët e zakonshëm amerikanë jetojnë në një flluskë kaq liberale, aq sa për të njohur të gjithë ata që drejtojnë një makinë Pick-up, faktet janë pak më të komplikuara.

Arsye të shumta janë dhënë për rritjen e pandalshme të SUV. Një teori është se, me hapësirën e mjaftueshme midis kokës dhe tavanit të makinës dhe hapësirës në bagazh, ata morën pjesë në tregun e automjeteve familjare, ku njëherë e një kohë ishte e zënë nga automjete me portobagazh dhe furgonë. Një tjetër e argumenton, si një rritje në sektorin e industrisë së makinave që përshtat “automjetet e larta” dhe percepton siguri për makinat sportive utilitare (SUV), dhe njerëzit e ngecur me makina të vogla ndiejnë më shumë presion për të zgjedhur SUV. Një i tretë mendon se bëhet fjalë për ulje të shpenzimeve operative: Çmimi i gazit amerikan ka rënë me më shumë se një të tretën në tre vitet e fundit.

Ka një element të së vërtetës për të gjitha këto argumente, por më i rëndësishmi ka të bëjë me faktin sesi vetë makinat sportive utilitare kanë ndryshuar.

Besojeni apo jo, kjo është Honda Motor Co e CR-V – makina sportive utilitare më e shitur e Amerikës në 9 nga 10 vitet e fundit – që tejkalon versionet e vjetra të Mini Cooper e BMW AG, e klasifikuar të paktën për nga konsumi, nga Departamenti Amerikan i Energjisë.

Pra, rritja e SUV nuk është me të vërtetë një histori e krahut të djathtë për automjetet që konsumojnë shumë, gjë që kënaq drejtuesit liberalë të Toyota Prius (makinë hibride). Në fakt, ky është një rezultat i prodhuesve të makinave – të shtyrë nga epoka Obama – ekonomia e karburantit drejton gjithashtu si inovacion makinat e vjetra të zakonshme -duke ulur kostot e vazhdueshme të automjeteve të tyre më fitimprurëse dhe aty për aty, duke inkurajuar më shumë konsumatorët për të bërë blerje.

Kjo është një arsye për Detroitin të kujdeset për mënyrën se si ajo e përfshin propozimin e presidentit Donald Trump për të shtendosur shtrëngime të mëtejshëm të rregullave të ekonomisë së karburantit, pavarësisht nga fakti se industria loboi për ndryshimin e saj. SHBA është një treg i rëndësishëm për automjetet sportive utilitare, por jo më i madh – këtë nder e ka Kina.

Rreziku për prodhuesit amerikanë të makinave është se ata përdorin një lehtësim të standardeve të brendshme për të ngadalësuar ritmin e inovacionit, ndërkohë që duhet të mendojnë globalisht. Pekini, Brukseli, Tokio dhe Nju Delhi kanë idetë e tyre në lidhje me rregullimin e ndotjes automobilistike, por qytetet e Amerikës së Veriut, me një densitet jashtëzakonisht të ulët, nënkuptojnë se ka më shumë gjasa të mos jenë në të njëjtin mendim me pjesën tjetër të botës, në këtë aspekt.

Në një kohë kur industria e makinave po bën një tjetër hap të madh lidhur me automjetet elektrike, triumfi i SUV nuk duhet të shihet si një qortim për të mbushur standardet e efikasitetit, por si një histori suksesi për dinamizmin e rregullimit të kapitalizmit.

Falë rritjes së makinave sportive utilitare ekologjike, konsumatorët nuk po shpenzojnë shumë para për benzinë, dhe janë duke vuajtur më pak ndotje se më parë. Ndërkohë, prodhuesit e makinave kanë parë krijimin e një tregu të ri dhe fitimprurës. Kushtet e pafavorshme rezultuan të jenë mënyrat më të mira për të inkurajuar mutacione të frytshme.

Domosdoshmëria, me të vërtetë, është nëna e shpikjes.

Ky artikull jo domosdoshmërish pasqyron mendimin e Bloomberg LP dhe pronarëve të saj (nga David Fickling).