Vertigo, aplikacioni për të dëgjuar muzikë me miqtë kur jeni në largësi

Një nga mënyrat kryesore për të dëgjuar një këngë në distancë dhe njëkohësisht me dikë është që ta marrësh në telefon atë. Këtë e dinë fare mirë romantikët. Tanimë, falë idesë së një grupi të rinjsh, mund të mjaftojë thjesht një aplikacion.

Aplikacioni i ri quhet Vertigo dhe ka një karakteristikë unike: u lejon përdoruesve të dëgjojnë një këngë njëkohësisht me miq dhe të afërm. Software ju lejon të ndani këtë përvojë edhe me njerëz të cilët nuk i njihni.

Për herë të parë, pavarësisht shumë përpjekjeve të dështuara, dikush ka mundur të krijojë atë që duket të jetë një platformë e vërtetë social muzikore.

Ndër të tjera, Vertigo ju lejon të komentoni edhe videot muzikore. Madje përdoruesit mund të bisedojnë edhe me personin me të cilin po ndajnë këngën. Me pak fjalë, këtij aplikacioni nuk i mungon asgjë.

Thelbi i kësaj platforme muzikore është ndarja në kohë reale e këngëve. Por si funksionon Vertigo?

Së pari, për të përjetuar këtë përvojë muzikore me miqtë e të afërmit (po ashtu dhe njerëz të panjohur) është e nevojshme të kesh një telefon Apple. Aplikacioni për momentin është i disponueshëm vetëm në sistemin operativ iOS dhe nuk ka të dhëna nëse do të jetë i disponueshëm edhe për sistemin Android.

Pasi të keni shkarkuar programin nga App Store, duhet të krijoni një account: mund të përdorni adresën e postës elektronike ose edhe profilin tuaj në Facebook dhe Twitter. Përdoruesit mund të zgjedhin nëse duan të ndjekin pjesëtarë të tjerë të këtij komuniteti ose të ftojnë miqtë e tyre.

Karakteristika më e rëndësishme e Vertigo është Spotify. Pa të, për këtë platformë muzikore do të ishte në fakt e pamundur (mbi të gjitha në kuadrin ligjor) të dëgjosh në kohë reale një këngë me një person tjetër. Pas krijimit të account, përdoruesve u kërkohet të lidhin me aplikacionin account-in Premium të Spotify.