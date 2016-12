Vini re dallimin

Paolo Gentiloni, kryeministri i Italisë, Pasuesi i Matteo Renzi-t, thjesht do të mbajë karrigen ngrohtë deri në rikthimin e tij Kryeministri i ri i Italisë, Paolo Gentiloni, mund të jetë pak si pararendësi i tij Matteo Renzi. Në zhargonin provincial i njohur si “Njeriu i Rrënimit”, Italia ka fituar një aristokrat të dashur roman që preferon kompromiset, shkruan The Economist. Fjalimi i tij më 13 dhjetor në Parlament do të mbahet mend kryesisht për plogështinë. Kabineti i Gentiloni-t, gjithsesi, […]

