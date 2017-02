Vladimir Fédorovski: Trauma e Rusisë

Në këtë numër të “Monitor” do të publikojmë një intervistë të Vladimir Fedorovski të dhënë për Le Figaro – me rastin e 25-vjetorit të rënies së BRSS. Për shkrimtarin frankofon dhe ish-diplomatin sovjetik, sot po jetojmë pasojat e takimit të dështuar midis Rusisë dhe Perëndimit, në vitin 1991.

Vladimir Fedorovski është një shkrimtar dhe ish-diplomat rus. Këshilltar diplomatik i Ambasadës së Bashkimit Sovjetik në Paris gjatë viteve 1985-1990, ku promovoi Glasnost-in (Transparencën). Ai u largua nga trupi diplomatik në vitin 1990 për të marrë pjesë në krijimin e Lëvizjes për Reformat Demokratike, duke u bërë zëdhënës. I lidhur ngushtë me franko-rusët, ai u bë një shkrimtar i suksesshëm në Francë. Fitues i disa çmimeve letrare, ai ka botuar “Romani Perestrojka” (edicioni i Rocher, 2013.); “Putin, itinerari i fshehtë” (Edicioni i Rocher, 2014) dhe së fundi “Fjalor i dashuruar i Shën Petërburgut” (Edicioni Plön, 2016).

Më 26 dhjetor të 1991, Bashkimi Sovjetik u shpërbë zyrtarisht. Ku ndodheshit dhe si e mësuat lajmin atë ditë?

Ndodhesha në Moskë. Kisha hequr dorë nga shërbimi diplomatik dhe isha zëdhënës i njërës prej partive të para demokratike ruse, “Lëvizja e reformës demokratike”, e cila luajti njëfarë roli në përfundimin e komunizmit. Në të vërtetë, fati i Bashkimit Sovjetik, u vulos nga marrëveshjet e Minskut, më 8 dhjetor 1991, kur Boris Jelcin, presidenti i Republikës Socialiste Sovjetike Ruse dhe homologët e tij ukrainas e bjellorusë, Leonid Kravchuk dhe Stanislav Shushchevik, vendosën të krijonin një Komunitet të ri shtetesh të pavarura dhe de facto të shpërbëhej Bashkimi Sovjetik. Mësova për marrëveshjet nga goja e mikut tim, Alexandre Yakovlev, “arkitekti” i Perestrojkës, këshilltari i Gorbaçovit dhe numri dy i regjimit sovjetik. Ai më tregoi për ekzistencën e marrëveshjes midis presidentëve rusë, bjellorusë dhe ukrainas. Midis datës 8-25 dhjetor, sigurisht që pati një moment hezitimi. Kur mësuam ekzistencën e asaj që ishte një grusht shteti, në pikëpamjen kushtetuese, kishim vetëm dy zgjidhje. Gorbaçovi ishte i informuar më së miri. Komiteti i Sigurisë Bjelloruse i kërkoi të ndalonte protagonistët por ai nuk hezitoi të vazhdonte. Ai donte të ndalonte gjakderdhjen me çdo kusht. Me të drejtë, Yakovlev tha se reagimi i presidentit sovjetik i kujtoi fatin e Carit Nikolla II në fillim të Revolucionit Rus. Gorbaçov nuk e donte përsëritjen e një lufte tjetër. Ai bëri një krahasim më të prekshëm: imagjinoni “Jugosllavinë të shumëfishuar me njëqind” në një vend me 30 mijë koka bërthamore … ishte vendosur. Në natën e 25 duke u gdhirë 26, u zhduk flamuri i kuq mbi Kremlin dhe u ngrit flamuri rus.

Çfarë duhet tëmbajmë mend nga mbarimi i komunizmit në Rusi?

Duhet të kthehemi në kohë, para njëqind vjetësh. Ekzistojnë dy shkolla mendimi në Rusi për fundin e Bashkimit Sovjetik. Shkolla e parë, që është dhe e imja, konsideronte se Rusia pësoi njëfarë vetëvrasjeje me grushtin e shtetit të vitit 1917 dhe që bolshevizmi vrau një shtet që do të zhvillohej, asokohe, shumë shpejt. Mendojmë për 25 milionëviktimat e ekzekutuar nga Lenini, Trotcki dhe Stalini. Shkolla e dytë, ideologjia e së cilës ndahet nga Vladimir Putin dhe shumica e rusëve, që refuzojnë karakterin negativ të kësaj periudhe historike. Siç e ka thënë dhe presidenti rus, shpërbërja e BRSS ishte katastrofa më e madhe gjeopolitike e shekullit të 20.

Sipas jush, cilat janë arsyet e kësaj rënieje?

Pati një lloj pozicionimi të planetëve, më shumë fenomene politike dhe ekonomike, të cilat u kombinuan së bashku. Fillimisht pati një veprim të drejtpërdrejtë nga Gorbaçovi. Mund të themi se dështimi i tij është pikërisht një fitore që lejoi Rusinë të dalë nga komunizmi pa gjakderdhje. Strategjia e tij, në aspektin ekonomik, ishte e vetëdijshme. Gorbaçov nuk ndoqi programin për të cilin Andropov, paraardhësi i tij, e mandatoi. Andropov mendonte se Gorbaçovi do të ndiqte të njëjtën strategji si Deng Xiaoping në Kinë: Ai do të lejonte hapjen graduale të ekonomisë duke ruajtur kontrollin e plotë të politikës, çka u quajt një terror politik. Nën frymëzimin e mikut tim Yakovlev, Sekretari i ri i Përgjithshëm i Partisë Komuniste të BRSS, zgjodhi një rrugë tjetër: ai mendoi se duheshin bërë të dyja në të njëjtën kohë, të liberalizonin gradualisht ekonominë dhe politikën. Por administrata e Gorbaçovit bëri gabime të konsiderueshme në menaxhimin ekonomik. Fillimisht, humbën kontrollin buxhetor të vendit, duke miratuar ligjin për shoqëritë tregtare, e cila lejonte administratorët të kishin pushtet në sektorin ekonomik. Oligarkët filluan të vjedhin pasuritë ekonomike në përmasa kolosale, ndërkohë që shteti humbiste kontrollin. Në të njëjtën kohë, udhëheqësit sovjetikë nënvlerësuan tensionet kombëtare apo nacionaliste brenda BRSS. Duhet thënë se ata u rënduan nga vjedhjet e oligarkëve. Duke filluar nga këtu, çdo gjë iku në ajër …

A pati faktorë të jashtëm që luajtën një rol në BRSS?

Format e ndryshme të presionit perëndimor luajtën një rol të madh, i ashtuquajturi “blloku igrabitësve” në Rusi. Midis tyre, politika e uljes së çmimit të naftës nga presidenti amerikan George Bush (i ati), i cili u tregua shumë dinak së bashku me agjentët e CIA-s. Burimi kryesor i buxhetit të Rusisë, ishte nafta dhe vodka… arsyet ekonomike kanë luajtur një rol madhor në rënien e BRSS. Nuk ishin vetëm këto sa u thanë më sipër. Unë isha i lidhur me krahun radikal të Gorbaçovit. Miqtë e mi ishin të bindur se Bashkimi Sovjetik ishte i pakthyeshëm, se duhej vrarë sistemi totalitar, dhe se Perëndimi do të ndihmonte demokratët rusë, veçanërisht për të tejkaluar krizën financiare dhe ekonomike që po afronte. Vetëm se kjo, nuk ishte strategjia perëndimore! Por nuk duhet të themi atë çka thonë rusët sot, se Gorbaçovi ishte një i çmendur dhe se miqtë e mi ishin agjentët perëndimorë të emëruar nga CIA. Ata ishin njerëz inteligjentë, të cilët kuptuan se ishte një regjim kriminal nga i cili duhej të shkëputeshin menjëherë por ata që dëshironin të ruanin BRSS, harruan një gjë: Bashkimi Sovjetik vdiq sepse Gorbaçovi ndaloi së vrari për të qeverisur. Pa vrasje, një regjim i tillë nuk mund veçse të rrëzohej.

Çfarë kujtojnë rusët nga rënia e Bashkimit Sovjetik?

Për popullin rus, është një traumë e madhe. Rusët e urrejnë Gorbaçovin. Ai i turpëroi. Vetë Vladimir Putin e gjykon si të paaftë. Çdo javë ka kërkesa që Gorbaçovi të gjykohet për tradhti të lartë… Unë kam qenë i përfshirë në punët e tij, dhe mund t’ju them se gjërat nuk janë kështu. Sot, rusëve iu vjen keq për Fuqinë e Madhe që ishte dikur Bashkimi Sovjetik. Edhe pse bëhej fjalë për një regjim totalitar, njerëzit vazhdonin të jetonin. Rusët kanë nostalgji për Gagarin, për luftën kundër nazistëve, për njëfarë kulture, ndonjëherë për rininë e tyre. Më e çuditshmja është se kjo nostalgji prek dhe brezin e ri, që nuk e ka njohur Bashkimin Sovjetik e s’mund ta njohin në të vërtetë. Rusia bashkëkohore është në krijim të një historie lineare që bazohet në fuqinë e madhe të Perandorisë, të carëve të mëdhenj të Rusisë së sotme, duke përmendur Stalinin dhe luftën kundër nazistëve. Vladimir Putin ilustron këtë formë krijimi të historisë që mbështetet në të njëjtën betejë, për madhështinë e Rusisë. Kemi parasysh regjisorin e madh Nikita Mikhalkov që bëri “Dielli tradhtar” (Soleil Tromepur) – kërkoi përpara pak kohësh mbylljen e qendrës dedikuar kujtimit të Boris Jelcin. Këta dy dirigjentë shihen me një sy të keq sepse vranë diçka që nuk iu përkiste, perandorinë e madhe…

Meqë përmendëm Boris Jelcin, duke e parë në këndvështrimin e Uashingtonit, dekada e viteve 1990 ishte fundi i historisë dhetriumfi i demokracisë liberale. Si e përjetuan rusët këtë gjë?

Amerikanët po rikrijojnë historinë, gjithashtu… Rusët e konsiderojnë dekadën e viteve ‘90 si periudhën më të keqe në historinë e Rusisë. Ata e krahasojnë shpesh me kohën e trazirave të shekullit 17 me shfaqjen e carëve të rremë dhe kur polakët arritën deri në Kremlin. Përpara viteve 1991, Rusia ishte e varfër por mbartte mitin e madhështisë së saj. Por, pas rënies, me inflacionin që “arriti 2500%”, Rusia u bë edhe më e varfër, njerëzit u shkatërruan tërësisht! Mbi të gjitha, vendi humbi statusin e saj si Fuqi e Madhe. Gjithë problemet e sotme vijnë nga kjo periudhë. Përsa i përket varfërisë ekstreme në Rusi në vitet ‘90, nuk duhet harruar se paralelisht me të po zhvillohej dhe një korrupsion kronik. Më kujtohet shprehja që më tha Boris Jelcin: “Do t’i quajmë miliarderët”. Dje ishit ministri i gazit. Nesër, je njeriu më i pasur në botë. Rusët përdorin fjalën “de-mo-kra-tci” (duke shqiptuar T), që në rusisht nënkupton “demokratë-hajdutë”. Jelcin krijoi këtë aleancë me listën e vjetër. Që aty, ideja e daljes nga komunizmi dhe ideja e vetë demokracisë kanë qenë tërësisht të diskriminuar në Rusi. Të mos harrojmë se oligarkët nuk vepruan të vetëm, por bashkëpunuan me bankat perëndimore. Dalja e kapitaleve jashtë vendit ishin të konsiderueshme: 120 miliardë dollarë në vit dilnin jashtë vendit, çdo vit në një kontekst ku 50% e popullsisë ishte në prag varfërie.Fundi i BRSS ishte një dhuratë e madhe gjeopolitike për Perëndimin, por në vend të përfshijë Rusinë në familjen e kombeve europiane, ajo u la mënjanë. Sot, jemi ne ata që e paguajmë.

Pra, ne paguajmë sot gabimet e bëra në vitin 1991?

Le të saktësojmë rrjedhën kronologjike të ngjarjeve. Isha i pranishëm gjatë takimeve diplomatike të George Bush (i ati) dhe sekretarit të tij të Shtetit James Baker, të cilët nuk e donin konceptin e “brezit të mbrojtjes” (cordon sanitaire) të formësuar nga Zbigniew Brzeziński, koncept që u aplikua në momentin e fillimit të presidencës së Bill Clinton në gjysmën e dytë të viteve 1990. Nën influencën e librit me titull “Grand échiquier” nga Brzeziński (Fusha e madhe e shahut),filluam të flasim për dobinë që i sillte SHBA-së një Rusi e dobët dhe një Ukrainë e fortë. Gjithashtu duhet thënë që kjo gjë la gjurmë në kujtesën bashkëkohore të popullit rus. Shembulli më i mirë i këtij “izolimi” është zgjerimi i NATO-s, ndryshe nga çfarë i ishte premtuar Gorbaçovit. Unë kam qenë i pranishëm në marrëveshjet e përfunduara me amerikanët, lidhur me këtë pikë. Këto marrëveshje u tallën (ironizuan) plotësisht dhe mbështetësit e zgjerimit të NATO-s mohojnë edhe sot ekzistencën e tyre. Këto marrëveshje kanë ekzistuar me të vërtetë: marrëveshja diplomatike kishte të bënte me ribashkimin e Gjermanisë, gjë që pranohej nga BRSS. Në këmbim, SHBA u zotua të respektojë interesat gjeostrategjike të Rusisë.

Pati një sërë ngjarjesh të cilat sollën këtë përfaqësim rus në vitet 1990. Rusia, për shembull, ka qenë komplet e shpërfillur gjatë luftërave në Jugosllavi. Ne e dimë që shembulli i Kosovës shërben sot si justifikimi rus për Krimenë. Të mos harrojmë dhe projektin e mburojave antiraketë që e ka origjinën me “Luftën e Yjeve” të Ronald Reagan, që u rihodhën zyrtarisht nga Bill Klinton, kundër shteteve “gangstere”. Sipas Uashingtonit, ishin kundër Iranit, por rusët nuk e besuan… dhe kishin të drejtë: mburojat sot po instalohen në Rumani, nesër në Poloni, megjithëse marrëveshja nukleare është bërë me Teheranin. Të gjitha këto ngjarje janë një dështim i madh kombëtar për rusët. Menjëherë pas rënies së komunizmit, 80% e rusëve ishin pro-perëndimorëve, tani janë vetëm 20%.

Vladimir Putin u zgjodh President i Federatës Ruse në vitin 2000. Fillimisht ai ishte mjaft pranë Perëndimit, sidomos pas sulmeve të 11 shtatorit. Në cilin aspekt, Putin është njeriu i fundit të munguar të komunizmit?

Vladimir Putin reflekton më së miri evolucionin e shoqërisë dhe opinionit publik rus. Fillimisht, ish-drejtori i FSB (Shërbimi i Sigurisë Federale) i zgjedhur nga Jelsin si marioneta e një sistemi oligarkik të kalbur. Ai u bë menjëherë drejtues marionetash! Ai vrau sistemin e vjetër oligarkik për të krijuar një të ri. Me burgosjen e Mikhaïl Khodorkovski, oligarkët e tjerë u urtësuan menjëherë. Në fillim, Putin luan luajti me perëndimorët. Duke qenë se ai bën rreth një orë e gjysmë sport në ditë dhe ndjek CNN, ndoqi në transmetim direkt sulmin terrorist kundër dy kullave. Ai telefonoi menjëherë George Bush dhe i tha: “Ne jemi me ju”. Ne jemi me ju sepse lufta botërore kundër terrorizmit filloi.

Duke filluar me fjalimin e tij në Mynih në 2007, Vladimir Putin dhe rusët në përgjithësi, dolën në një konkluzion të gabuar për Perëndimin, për mendimin tim. Rusët arritën në përfundimin se në vitin 1991, Perëndimi nuk donte të vriste komunizmin, por Rusinë. Duhet përmendur se, Politika e “brezit të mbrojtjes” (cordon sanitaire), NATO-ja, mburoja antiraketë dhe politikat e çuditshme të SHBA-së në ish-Republikat Sovjetike si Ukraina apo Gjeorgjia drejtuan rusët në këto konkluzione. Vladimir Putin ishte shumë i qartë që nga fillimi, kur tha shprehjen e famshme: “Ne do t’i vrasim terroristët (çeçenët), madje deri në brimë të miut”. Kjo është një mënyrë të thëni për: “Rusia nuk do bëjë më hapa mbrapa, ajo do të mbrojë interesat e saj”. Nuk bëhet fjalë për rikrijimin e Bashkimit Sovjetik. Fjala e mirë është “interesi publik”. Perëndimorët e kanë nënvlerësuar kapacitetin e rimëkëmbjes së kapaciteteve ushtarako – industriale ruse, falë parave të naftës në 2007-n. Duke filluar nga aty, Putin, përdori potencialin diplomatik dhe ushtarak të naftës për të mbrojtur interesat e Rusisë. Për të, gjërat janë të thjeshta, Perëndimi do të jetë i detyruar tëmarrë parasysh interesat e Moskës. Nuk do t’i rikthehemi Ukrainës por është pikërisht kjo. Ndikon gjithashtu ajo çka po ndodh sot në Siri. Për mendimin tim, për Vladimir Putin pyetja kryesore i përkiste Islamit. Duke vërejtur afërsinë gjeografike midis Sirisë dhe Kaukazit rus, shfaqja e ISIS apo Al-Kaedës në Damas ishte e padurueshme për Kremlinin.

Meqë folët për Sirinë, kohët e fundit është përmendur mundësia e kthimit të Luftës së Ftohtë sikur periudha e tranzicionit të viteve 1991 të mos kishte mbaruar ende…

Është më e rëndë se Lufta e Ftohtë. Kam qenë diplomat gjatë asaj periudhe, njerëzit në biznes ishin shumë kompetentë, i njihnin rregullat. Ne e dinim sa larg mund të shkonim dhe njihnim dhe kufijtë që nuk duhet të kaloheshin. Ekzistonte ajo çka Kissinger quajti në anglisht, strategjinë e “lidhjes”: çdo gjë ishte e lidhur dhe çdo veprim duhej të shoqërohej me një kompensim, në një fushë tjetër. Unë gjithashtu mund të përdor termin e mikut tim Yakovlev, “ekuilibër të interesave”. Sot gjendja është shumë më serioze, sepse këto mekanizma kanë ngecur. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane arriti deri aty sa përdori termin e “Luftë pothuajse e pashmangshme” me Rusinë. Në gjuhën diplomatike, kjo do të thotë se jemi në prag të një lufte botërore. Nga këto fjalë kuptojmë faktin se nuk ka aq rregulla të vendosura e të qarta sikurse kishte gjatë Luftës së Ftohtë. Rusët kanë instaluar sistemet e tyre më të mira të mbrojtjes antiajrore në Siri: çfarë do të ndodhte nëse një avion amerikan do të qëllohej?

A do të ndryshojë gjë fitorja e Donald Trump?

Po, ashtu si perspektivat për ndryshimet politike në Europë. Duhet të kuptojmë se sot ka një hendek përsa i përket Rusisë, midis asaj që thuhet në media dhe gjendjes shpirtërore të udhëheqësve të mundshëm francezë, hendek i cili ekziston midis po këtyre mediave dhe popullit francez. Megjithatë, në anën franceze, ka një evoluim marramendës. Mendoni rreth asaj që thotë Makron apo sidomos Fillon, pa përmendur Melencon apo Le Pen. Gjërat ndryshojnë. Në SHBA, situata është e njëjtë. Elita administrative dhe ushtarake u gabuan kur përcaktuan Rusinë si armikun kryesor. Natyrisht, unë nuk ndaj këtë mendim. Në të kundërt, unë mendoj se kemi hyrë në një periudhë lufte të gjatë botërorë kundër islamit. Përtej kritikave të mia ndaj Putinit, populli rus është i pazëvendësueshëm në këtë luftë që na pret. Me Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë dhe ekipet që mblidhen për rreth tij, edhe në këtë rast zhvillimi është marramendës. Për një kohë të gjatë e kam nënvlerësuar koherencën e presidentit të ri amerikan. Duhet të them që ai më sjell ndërmend një president tjetër që unë e kam njohur shumë mirë, Ronald Reagan. Trump mendon më parë për interesat amerikane. Duke përdorur këtë fjalë, që edhe Putin e përdor, marrëveshja bëhet e mundur me Rusinë. Kthimi në çështjen e ekuilibrave të interesave kujton sigurisht, Luftën e Ftohtë.

Duke nisur që këtu, gjërat janë bërë më pragmatiste. Propaganda dhe histeria mund të ndalohen. Njerëzit përreth Trump janë shumë realistë dhe siç themi ndryshe shumë “ruso – të përputhshëm”. Nuk duhet të mendojmë për kandidatët e Kremlinit, është propagandë! Ata do të mbrojnë interesat e SHBA-së. Në fund të fundit është çështje reciprociteti: ne i mbrojmë interesat tuaja por, kujdes, mos harroni të mbroni dhe tonat. E dini ju që, këshilltarët e Trump ndodhen në Moskë ndërkohë që shumë kriza shpërthyen në Ukrainë apo në Siri, sepse diplomatët dhe politikanët nuk komunikuan mjaftueshëm me Putinin. Të gjithë treguesit që unë kam, shkojnë në të njëjtin drejtim, drejt asaj që rusët quajnë “optimizëm modern”. Në kuadrin e krizës turke, Putin tregoi se dinte të ishte shumë pragmatik. Ai thotë me vete që gjërat do të shkojnë në të njëjtën mënyrë, edhe me administratën e ardhshme të Trump. Me rimarrjen e Alepos, Rusia niset mbi baza të qarta negocimi në Siri. Le t’i themi gjërat qartë, viti 2016, është viti i Putinit! Fitorja e Trump, lidershipi në Siri, ekonomia ruse, që jo vetëm mbijetoi por filloi të forcohet, me agrikulturën për shembull… falë sanksioneve perëndimorë! Strategjia e sanksioneve të Obama-s me synimin që rusët të jetojnë keq dhe t’i kundërvihen Kremlinit, dështoi tërësisht. Gjithashtu, strategjia perëndimore e aleancës me islamin e moderuar (për të cilin Putin thotë se nuk ekziston), dështoi. Jemi duke asistuar një tërmet gjeopolitik. Si frankofil që jam, mendoj se Franca me qëndrimin golian (referuar gjeneralit De Gaulle) të politikës së jashtme të hershme të saj, mund të luajë një rol të rëndësishëm në këtë situatë të re ndërkombëtare, edhe pse nënvlerësova tërësisht influencën e negative të presidencës së Holland në raport me Moskën. Për shembull, çështja Mistral, që e kam konsideruar për një kohë të gjatë një anekdotë, ka prekur thellë Rusinë. Ata nuk duan të bëjnë më biznes me francezët.

Në klasifikimin rus, ju jeni më shumë një perëndimor sesa një sllavofil. A mendoni se kushtet do të plotësohen ndonjëherë, për Rusinë, për t’u bërë sërish pjesë e familjes së kombeve europiane, dhe se më në fund mund të themi se Lufta e Ftohtë ka mbaruar?

Historikisht, mendoj se ka ekzistuar një nxitje shtetërore. Gjërat mund të ndryshojnë shpejt, sepse interesi i Rusisë sigurisht, është të bashkohet me Europën. Rusët u drejtuan drejt Kinës, dhe tani, mund të kthehen drejt SHBA-së. Europa do të mund t’i lejonte gjetjen e një ekuilibri të ri. Tanimë, citoj fjalët e Gramscit, “duhet të bashkojmë pesimizmin e inteligjencës me optimizmin e vullnetit”. Shohim Francën, shtetin më rusofil në Europë. Sondazhet e vërtetojnë. Lidhja kulturore është shumë e fortë mes tyre. Obama apo Hollande na vërtetuan së fundmi se: presidentët ndërrohen. Por interesat kombëtare mbeten. Në një intervistë televizive, më pyetën nëse Fillon ishte kandidati i Putinit. I thashë jo, ai është kandidati i mirëkuptimit dhe mbi të gjitha kandidati Tchaikovskit! Ajo çka bëja kur isha diplomat dhe çka bëj tani si shkrimtar, është të nxjerr në pah këtë prirje, lidhje kulturore, madje edhe qytetëruese. Por të jemi realistë, mungon një gjë tmerrësisht e rëndësishme që është mungesa thelbësore e vizionit. Ne jemi ende në triumfin e idiotësie diplomatike. Ajo që më trishton është se ata që praktikojnë këtë budallallëk janë të bindur se janë diplomatët më të mirë… Le të shohim faktet: këta diplomatë janë përqendruar në islamizmin e moderuar, që në fillim ata shkuan në drejtimin e gabuar. Ekzistonte në këtë qasje, një rrezik i këputjes historike me Rusinë. Unë mendoj se ne kemi arritur të shmangim këtë këputje. Unë besoj se ia dolëm ta shmangim këtë këputje. Është krijuar një “pozicionim i ri i planetëve”, me Trump, Fillon ose Macron në Francë, me opinionet publike që kuptojnë shumë më mirë sesa na e thotë politika e Vladimir Putin në Lindjen e Mesme dhe nevoja për t’u bashkuar me popullin rus kundër islamizmit. Tashmë ka një vend të rehatshëm për diplomacinë franceze të pajtohet me Rusinë dhe të luajë një rol kryesor në këtë lëvizje europiane. Në këtë situatë të re, interesi i Francës është të balancojë dominimin gjerman në Europë. Por duhet pasur vizion dhe shumë vullnet. Duke krijuar Shën Petërburgun, Pierre le Grand, tregoi se vullneti mund të ndryshojë tërësisht situatën!