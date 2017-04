Si të keni gjithmonë me vete skuadrën fituese

Nuk ka punonjës perfektë. Nuk ka skuadrër perfekte. Nuk ka drejtues perfekt. Ka vetëm mënyra të ndryshme për të pasur menaxhimin e duhur që gjithmonë të keni me vete ekipin fitues. Por për të pasur një ekip pune të suksesshëm dhe gjithmonë fitimtar, ju duhet të dini si të mirëbalanconi dhe të mos përqëndroheni aspak në arritjen e “perfektes” sepse jo vetëm që nuk do ta arrini por edhe mund të ketë pasoja krejtësisht të kundërta nga ato që prisnit.

1. Suksesi është i të gjithëve

Si drejtues i një skuadre ju duhet të kuptoni se nëse ajo është e suksesshme atëherë suksesi nuk është vetëm i juaji por i të gjithë pjestarëve të skuadrës. Prandaj juve duhet t’i krijoni atyre hapësirën dhe mundësitë e duhura që ata të rriten profesionalisht.

2.Bashkëpunimi

Secili nga pjestarët e skuadrës suaj ka pikat e tij të forta si edhe ato të dobëta, por ama pikat e dobëta të njerit prej punonjësve tuaj mund të jenë pikat e forta të një tjetri dhe nëse ju arrini që të krijoni një skuadër ku të bashkëpunojnë që të dy punonjësit e mësipërm, atëherë skuadra juaj do të jetë padyshim e suksesshme.

3. Mbështetja

Nuk është çudi që të bëhen gabime, ato mund t’i ndodhin kujtdo, madje edhe punojësve më të mirë. E rëndësshme në këto raste është që ju ta mbështesni skuadrën tuaj, në mënyrë të tillë që të krijoni një ambient pune sa më pozitiv. Një gjë e tillë do t’i bëjë ata që të rrezikojnë për të arritur rezultatet më të larta, sepse edhe në rast të një dështimi të mundshëm do ta dinë që do të kenë mëbshtetjen tuaj.

4. Secili duhet të jetë vetvetja

Si drejtuesi i një skuadre ju duhet ta mbështesni dhe ta inkurajoni atë. Sigurisht që ju do të mundoheni që të vendosni secilin prej tyre në shinat e duhura, por nuk duhet të harroni gjënë më të rëndësishme, lirinë. Nëse doni që të keni një skuadër e cila do të jetë e suksesshme, atëhere ju duhet t’i jepni secilit prej anëtarëve të saj lirinë e duhur.

5. Jepini hapësirat e duhura

Nuk ka asgjë më të keqe sesa një mjedis pune në të cilin ju të ndiheni në presion dhe në trysni të vazhdueshme. Një gjë e tillë do të ndikojë negativisht edhe në vijushmërinë e punës dhe mbi të gjitha mund të ndikojë në uljen e produktivitetit të punonjësve si pasojë e stresit. Jepini secilit punonjës hapësirat e duhura në mënyrë të tillë që ata të ndihen sa mirë dhe rezultatet pozitive do të jenë të dukshme në shumë pak kohë.

6.Vlerësojeni skuadrën tuaj

Ky është edhe nëj prej faktorëve më të rëndësishëm nëse doni që të keni një ekip punë shumë të suksesshëm. Suksesi nuk janë domosdoshmërisht i lidhura me lumturinë e punonjësve në pune, sepse ata mund të jenë të suksesshëm por nuk janë të lumtur në ambinetin në të cilin punojnë. Një nga arsyet që mund ta shkaktojë një gjë të tillë është mungesa e vlerësimit, prandaj duhet të tregoheni gjithmonë të kujdesshëm që të vlerësoni skuadrën tuaj sepse një skuadër e vlerësuar është një skuadër e motivuar. Një skuadër e motivuar është gjithmonë në kërkim të sukseseve të rradhës.