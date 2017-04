24 orë në Moskë

Edhe pse Moskën nuk mund ta ndash kurrësesi nga Kremlini dhe Vladimir Putini, ky qytet është shumë më shumë sesa thjesht një qytet me rëndësi të lartë politike. Ai është gjithashtu edhe një prej qyteteve me numrin më të lartë të vizitorëve në botë.

Zemra e Rusisë, Moska, është një qendër komerciale, një metropol me mbi 1, 000 vjet histori dhe me rreth 10 milionë banorë. Vitet e fundit Moska ka shënuar një rritje të numrit të tursitëve në krahasim me disa vite më parë kur St. Petersburgu, i cilësuar edhe si “Venecia e Veriut te Rusisë” mbante numrin më të lartë të turistëvë.

Ajo ka disa prej ndërtesave më të larta, hoteleve më të mira, qendrave historike dhe kulturore qindra vjeçare, restorante luksoze, prandaj nëse shkoni në Moskë thjesht edhe për një ditë, në shtetin që ndodhet midis Londrës dhe Pekinit ne ju këshillojmë të vizitoni vendet e mëposhtme:

Ku duhet të qëndroni

Zgjedhja e hotelit është më e vështira sepse nëse bëni zgjedhjen e duhur atëherë ju do t’i krijoni vetes lehtësira të shumta. Ritz-Carlton Moscow është vetëm disa hapa larg Sheshit të Kuq të Moskës. Një hotel me një histori shumëvjeçare ku stili arkitekturor vazhdon të jetë sipas atij të Perandorisë ruse. Çmimi më i lartë për dhomat në kat të fundit me pamje nga Sheshi i Kuq shkon deri në 225 dollarë/ natë gjatë fundjavës, brenda së cilit përfshihet edhe darka në restorantin luksoz Novikov, dhe shijimi i një aperitivi në O2 Lounge, nga ku s’do të doni të largoheni. Disa zgjedhje të tjera hotelesh mund të jenë edhe Hoteli Lotte dhe Baltschug Kempinski.

Çfarë duhet të vizitoni

Kremlini, fortesa shekullore e Moskës, e cila përveçëse funksion si një institucion politik është edhe një prej pikave kulturore më të vizituara nga turistët. Brenda kësaj fortese ju do të shikoni 3 katedrale, Pallatin e Patriarkut, një kishë dhe një kullë të epokës së Ivanit të Madh III, dhe të treja së bashku këto katedrale janë vendet e shenjta të Ortodoksisë ruse, ose ndryshe Vatikani i Moskës. Këtu ndodhet edhe muzeu Armoury Chamber, në të cilin ju mund të shikoni rreth katër mijë copëza antikiteti rus, duke filluar nga pjatat, veshjet, etj.

Çfarë duhet të shikoni

Fabrika e çokollatës “Red October” një prej vendeve më të vizituara në zonën e lumit Moskva, është njëkohësisht edhe një prej vendeve më trendi të momentit në Moskë.

Çfarë duhet të pini

Harrojini steriotipet: Moska ka shumë më shumë për të provuar sesa thjesht vodkën e saj. Pijet më të mira për t’u provuar mund t’i gjeni në O2 Lounge, në tarracën me pamje mbresëlënëse të hotelit Ritz Carlton.

Çfarë dhe ku duhet të hani

Në hotelin mbretëror Radisson, ju mund të provoni kuzhinën moderne ruse, e cila përgatitet me ingredientë të marra nga fermat vendase. Këtu mund të përmendim, orizim me panxhar dhe kërpudha, mish pate me kumbulla, xhinxher dhe mjaltë, dy prej pjatave më të preferuara.

Ku duhet të bëni shopping

Me urdhër të Catherine II, arkitekti Italian Giacomo Quarenghi, ndërtoi një qendër tregtare sipas stilit neoklasik që daton që prej 1812. Në ditët e sotme ky vend njihet me emrin GUM Department Store. Përveç shoppingut, kjo qendër është edhe një prej veprave të artit që ekziston në Moskë, sepse tavanet prej qelqi të kësaj qendre janë unikë në llojin e tyre

Cilën pamje nuk duhet të humbisni

Kulla 540 metra e Ostankino ishte kulla më e lartë, e ruajtur në gjendje shumë të mirë deri në momentin që u përfundua ndërtimi i Kullës CN në 1976. Kulla e Ostankino është një prej kryeveprave të inxhinierisë sovjetike dhe një prej vendeve më pamjen më të bukur, sidomos gjatë natës kur ndriçohet nga mijëra drita.

Cilën shfaqe nuk duhet të humbisni

Askush nuk duhet të ikë nga Moska pa parë një shfaqe në Teatrin Bolshoi, edhe nësë nuk jeni i apasionuar pas operas apo baletit. Edhe pse rikonstruksioni i tij kushtoi rreth 730 milionë dollarë, nëse paraqiteni në biletarinë e teatrit dy orë përpara se të fillojë shfaqja, ju mund të gjeni biletë edhe më një çmim prej vetëm 3 paund.